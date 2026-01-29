Las ventas de Xbox Series S y Series X se hunden, ¿peligra Xbox Next?

Microsoft ha publicado los resultados financieros del último trimestre, y en estos se confirma que las ventas de Xbox Series S y Xbox Series X han vuelto a bajar. La caída no es pequeña, estamos hablando de una reducción de las ventas de ambas consolas del 32%, es decir, casi un tercio.

Debido a esa caída en ventas de ambas consolas, y a las malas ventas de Call of Duty Black Ops 7, que no ha cumplido ni de lejos con las expectativas, la división Xbox cerró el último trimestre con una caída a nivel de ingresos del 9%. Entre los datos clave que ha dado Microsoft destacan:

Esa bajada de un 32% en ventas de las consolas Xbox.

Una caída del 5% en contenidos y servicios, que incluye las suscripciones a Game Pass.

Las malas ventas de Call of Duty Black Ops 7.

Call of Duty Black Ops 7 ha sido un fiasco importante. Los datos de ventas que tenemos indican que este juego solo vendió 401.000 copias en Steam durante sus 26 primeros días posteriores al lanzamiento, lo que supone una caída de un 82% frente a los datos registrados en ese mismo periodo por Call of Duty Black Ops 6.

Estas malas cifras contrastan con los resultados generales de Microsoft como empresa, que registró un aumento del 17% a nivel de ingresos durante el último trimestre del año.

Tened en cuenta que estos resultados se comparan con los obtenidos durante el mismo trimestre del año anterior, lo que significa que es una comparativa año sobre año, y no trimestre sobre trimestre (esta última compara con el trimestre anterior dentro del mismo año).

Los malos resultados a nivel de ventas de Xbox Series S y Xbox Series X hacen que la distancia entre estas y PS5 aumente, y hace que su ritmo de venta sea incluso inferior al de Xbox One. Si la cosa sigue así, cabe la posibilidad de que la generación actual de Microsoft cierre su ciclo de vida con un nivel de ventas inferior al que consiguió Xbox One.

Según los últimos datos de ventas realmente fiables que tenemos disponibles, PS5 acumula un total de 89,44 millones de consolas vendidas, mientras que Xbox Series S y Xbox Series X suman un total de 34,17 millones de consolas vendidas. Estamos a punto de llegar a una diferencia de tres consolas PS5 vendidas por cada consola Xbox Series S-Series X vendida.

¿Está en peligro Xbox Next?

Tenemos que entender que la clave más importante de esta situación no es el hecho de que las ventas de las consolas de Microsoft hayan caído un 32% en el último trimestre, sino el hecho de que llevan varios trimestres consecutivos cayendo, lo que hace que sus ventas sean cada vez más bajas.

Si esto sigue así, llegaremos a un punto en el que las ventas de ambas consolas serán tan bajas que empezarán a perder relevancia, y esto podría afectar al soporte que recibirán por parte de algunos desarrolladores. Si algunos desarrolladores dejan de lanzar juegos para Xbox Series S y Xbox Series X sus ventas empeorarían todavía más.

La situación no es buena, pero Microsoft tiene la suerte de ser la dueña de algunos de los estudios de desarrollo más importantes, como Activision Blizzard y Bethesda, lo que le permite asegurar a los usuarios de sus consolas que pase lo que pase no se quedarán sin algunas de las franquicias más relevantes del sector.

Esto aporta tranquilidad sobre el futuro a corto y medio plazo de Xbox Series S y Xbox Series X, ¿pero qué hay de Xbox Next? Microsoft tiene un acuerdo con AMD y lleva tiempo involucrada en el desarrollo de esa consola, así que no hay nada que temer, no será descarta aunque el fracaso de la generación actual sea mayor de lo esperado.