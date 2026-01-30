Arreglar Windows 11 debería ser ‘cuestión de estado’ en Microsoft. La confianza en el sistema operativo líder del escritorio informático ha caído a mínimos y los usuarios buscan alternativas en Linux o MacOS. O se quedan en Windows 10 que a pesar de contar con un programa de seguridad extendida no deja de ser un sistema operativo sin soporte técnico.

La última actualización de enero ha sido la gota que ha colmado el vaso. La peor de la historia reciente de Microsoft ha provocado una serie de errores graves que se acumulan a una lista cada vez más amplia y han acabado por terminar con la poca paciencia que nos quedaba. Windows está al borde del colapso y el jefe de Windows, Pavan Davuluri, ha salido a los medios para prometer soluciones.

Cómo arreglar Windows 11

Reconocer los problemas es el primer paso para solucionarlos. Hasta ahora, ha habido muy poca autocrítica, cuando no «regañinas» a los usuarios cuando han protestado por la deriva que estaba tomando el desarrollo hacia un sistema basado en la IA que nadie puede entender en la situación en la que se encuentra el sistema. Hace una década, antes de que la compañía lanzara Windows 10, Satya Nadella, CEO de Microsoft, prometió recuperar a los fans de Windows: «Queremos que la gente pase de necesitar Windows a elegirlo, a amarlo». No solo no se ha conseguido, sino que se ha pasado del amor al odio.

De ahí la importancia de las declaraciones de Pavan Davuluri: «Los comentarios que recibimos de nuestra comunidad de clientes apasionados y Windows Insiders han sido claros. Necesitamos mejorar Windows de forma significativa para la gente. Este año, nos centraremos en abordar los problemas que constantemente nos plantean los clientes: mejorar el rendimiento del sistema, la fiabilidad y la experiencia general de Windows«.

Son justamente los grandes problemas que hemos ido señalando analistas y usuarios los últimos años, sin olvidar otros como los avisos intrusivos, publicidad y bloatware que han ido erosionado la experiencia esencial de Windows, al igual que las decisiones tempranas sobre los requisitos de hardware del sistema que ha provocado un caos desde sus inicios. En cuanto al despliegue agresivo de la IA, debe retrasarse hasta mejor ocasión.

Fuentes familiarizadas con los planes de la compañía explican que los ingenieros de Microsoft se están centrando en solucionar los problemas principales de Windows 11 durante los próximos meses, en un proceso conocido como «enjambre». Microsoft está redirigiendo a los ingenieros para que solucionen urgentemente los problemas de rendimiento y fiabilidad de Windows 11, con el objetivo de evitar la muerte del sistema operativo.

Es un buen comienzo para lo que debe ser un punto de inflexión definitivo si quieren arreglar Windows 11. Microsoft necesita soluciones inteligentes, pero humanas y centrarse en lo que Davuluri define como «puntos débiles». Todo comienza por la estabilidad y rendimiento del sistema como máximas prioridades.