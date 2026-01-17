Por qué 2026 puede ser el Año de Linux (de verdad)

Lo del ‘Año de Linux’ en el escritorio informático ha sido una promesa repetida por los amantes del sistema libre las últimas dos décadas. Y no; no se ha concretado, convirtiendo el lema en un soniquete cuando no en una burla. ¿Marcará 2026 el cambio definitivo para que Linux alcance una cuota de mercado que lo convierta (de verdad) en una alternativa al monopolio de Windows?

Señalar para empezar lo evidente: Linux es el sistema operativo más infravalorado del escritorio. Su cuota de uso no se corresponde con la calidad de su desarrollo y potencial. Y hablamos de escritorios informáticos porque la relevancia de Linux en otros segmentos es absoluta. El sistema Linux gobierna el 100% del top-500 de las supercomputadoras del planeta y más del 80% de todos los dispositivos móviles y wearables del planeta. En servidores y centros de datos tiene una presencia enorme, lo mismo que en sectores industriales, automoción o en el grupo de sistemas embebidos.

¿Por qué esos datos no se reflejan en los escritorios informáticos? La pregunta del millón que muchos intentan contestar, citando desde la falta de soporte de los grandes fabricantes a la percepción (equivocada) de su presunta dificultad de uso, pasando por los que simplemente indican que la sombra de Windows es demasiada alargada como para hacerse hueco. Pero torres más altas han caído…

¿Será 2026 el Año de Linux?

Linux terminó 2025 con una cuota de mercado en los entornos del 5% sumando ChromeOS, según los datos de StatCounter, la única firma de análisis que sigue publicando mes a mes estos datos. Sin embargo, como bien explican nuestros compañeros de muylinux conocer la cuota real es realmente complicado ante la falta de consultoras adicionales que analicen el sector, uso de datos más fiables y completos, así como las dificultades técnicas en un momento donde la navegación automatizada asociada a servicios y agentes de IA complican la medición de los usuarios humanos.

Lo que sí podemos asegurar analizando la tendencia es que Linux ha venido creciendo los últimos años y en 2026 convergen cambios en la industria que puede facilitar finalmente que la cuota del sistema se pueda generalizar entre el gran grupo de consumidores. A partir de ahí, los fabricantes le deberían prestar el apoyo necesario, soportar el hardware adecuadamente y ofrecer la alternativa que el mercado necesita.

Repasamos algunas cuestiones que a nuestro juicio pueden ayudar al despegue definitivo de Linux en el escritorio y que van desde ventajas propias a deméritos de Windows.

Windows 11 no tiene arreglo

Las esperanzas de que Microsoft arregle Windows 11 van de remotas a cero. Si el final del ciclo de vida de Windows 10 era el momento ideal para consolidarlo, una buena parte de usuarios y empresas lo han descartado aunque sea gratis. Eso quien ha podido elegir, porque el caos de los requisitos de hardware impiden las actualizaciones a otra parte de usuarios que quisieran hacerlo.

Y es que tres años después de su lanzamiento persisten problemas de gran magnitud, en calidad de software; control de calidad de las actualizaciones; falta de rendimiento; cantidad de bloatware y publicidad que penalizan la experiencia del usuario o una interfaz inconsistente y sin rematar.

Y el futuro puede ser peor. El anuncio de los agentes de IA en Windows 11, han hecho saltar todas las alarmas. Si Windows 11 se encuentra hoy en un estado lamentable hablando de calidad de software, imagina lo que podría suponer la implementación de este tipo de agentes autónomos que al día de hoy pueden alucinar, producir errores (más errores) y potencialmente representar importantes amenazas para la seguridad y la privacidad. La situación de Windows es la peor de los últimos tiempos y debería ser aprovechado por Linux para ganar mercado.

Fin de Windows 10

El final del ciclo de vida de Windows 10, junto a la problemática de Windows 11 comentada, ha dejado fuera de juego a centenares de millones de máquinas que perfectamente pueden seguir funcionando bastantes años más. Para esos casos, la firma de Redmond recomienda la compra de un equipo nuevo que, por descontado, tendrá Windows 11 preinstalado para que todo quede en casa. En casa de Microsoft, se entiende.

La situación ha sido aprovechada por la comunidad de Linux para mostrar sus ‘poderes’ y han surgido proyectos como End Of 10, Creado por un grupo de entusiastas de Linux, el proyecto no promociona una distribución concreta sino que quiere mostrar las ventajas del ecosistema e impedir que los usuarios desechen PCs en perfecto estado. Si compraste tu computadora después de 2010, probablemente no tengas motivos para tirarla. Con solo instalar un sistema operativo Linux actualizado, podrás seguir usándola durante años.

El final del ciclo de vida de Windows 10 es un buen momento para probar otros sistemas operativos y en un escenario de mantenimiento de equipos Linux es imbatible por su gratuidad, código abierto y aprovechamiento del hardware. Si bien es posible seguir con Windows 10 (activando el programa ESU para disponer de actualizaciones de seguridad) el sistema no recibirá ningún tipo de mejora, funciones, características o soporte a nuevas tecnologías y no deja de ser un parche temporal hasta el próximo octubre. Pasar de Windows 10 a Linux es la mejor alternativa.

Crisis de las memorias y aprovechamiento de hardware

El impacto del acaparamiento de componentes como las memorias por las insaciables infraestructuras de inteligencia artificial amenazan con provocar un colapso en la electrónica de consumo. La escasez de semiconductores es un hecho, así como una subida de precios bestial que para muchos hará imposible actualizar equipos existentes o comprar nuevos. Además, los fabricantes van a rebajar el nivel del hardware para contener los precios en una involución desconocida en este siglo.

Relacionado con el punto anterior de Windows 10, debes saber que el aprovechamiento del hardware es una de las grandes ventajas de Linux y existen distribuciones para todo tipo de requisitos, algunas especializadas precisamente para trabajar en equipos con bajo nivel de hardware, desde 1 GB de memoria, algo impensable en Windows que -si sumas todo lo de la IA- tienes que contar con un mínimo de 16 GB.

Además, Linux no sufre de Bloatware ni de publicidad y evita de una manera más eficaz servicios en segundo plano, sobrecarga de actualizaciones y funciones integradas que consumen recursos incluso cuando están inactivas, como sucede con Windows. Esto hace que Linux sea una opción práctica para extender la vida útil de computadoras portátiles y de escritorio que de otro modo quedarían retiradas debido a las exigencias de mayor hardware de Windows.

Juegos

Windows domina ampliamente la cuota de mercado del escritorio informático y buena culpa de ello la tiene el apartado de los juegos. Microsoft tiene a DirectX como la principal API para desarrollo de videojuegos y ello retroalimenta Windows y al contrario. Por supuesto, también se puede jugar en Mac y en otras plataformas como Linux que -sin llegar al nivel de Windows- han avanzado extraordinariamente los últimos años.

A ello han contribuido los servicios de juegos en la nube como GeForce Now y otros cuyo funcionamiento es independiente del sistema operativo que uses. Otro de los grandes fenómenos que han contribuido a las posibilidades de juego en Linux ha sido la plataforma Steam. Actualmente, 80 de los 100 mejores juegos de Steam funcionan en Linux gracias a la capa de compatibilidad Proton de Valve. Otra de sus ventajas es el sistema operativo SteamOS basado en Linux que ha demostrado ser ideal para juegos, batiendo a Windows en rendimiento, consumo y experiencia de uso, incluso en máquinas portátiles para juegos creadas para el sistema de Microsoft.

Mejorar el apartado de juegos es imprescindible para convertir 2026 en el Año de Linux y el lanzamiento de la nueva máquina de Valve, Steam Machine, debe ser un gran comienzo. Y no ya por el mismo dispositivo, sino por lo que puede suponer que Valve licencie SteamOS a terceros fabricantes y éstos lancen máquinas que demuestren que sí hay alternativas mejores para los jugadores. Distribuciones como Bazzite, un clon de SteamOS, ya ha demostrado las posibilidades de Linux en videojuegos.

Aplicaciones profesionales

La escasez de aplicaciones para Linux, especialmente el de ámbito profesional, fue otro de los principales factores de rechazo al sistema libre. Pero eso forma parte del pasado. La situación ha mejorado drásticamente y Linux se posiciona como una opción viable para muchos flujos de trabajo profesionales.

Muchos profesionales están dejando de lado los costosos modelos de suscripción para acceder a las aplicaciones creativas de Adobe y optando por alternativas como la que proporciona proyectos comunitarios como AffinityOnLinux. De igual manera, aunque no encontrarás Adobe Premiere Pro en Linux, el sistema libre sí es compatible nativamente con otras aplicaciones tan poderosas como DaVinci Resolve, uno de los programas de edición de video más utilizados en flujos de trabajo profesionales de cine y postproducción. Otros como Gimp, son una alternativa viable y totalmente gratuita a Photoshop.

Lo mismo podemos decir en productividad y ofimática. La estrategia de Microsoft con Office pasa por servicios on-line (365) y suscripciones cada vez más caras. Frente a ellos, suites como LibreOffice, de código abierto, totalmente gratuito y controlado por el usuario por su ejecución en local, ha mejorado significativamente tanto para tareas cotidianas como para funciones avanzadas, además de la necesaria compatibilidad de archivos.

El resumen de todo esto es que la brecha en software profesional con la que los críticos definían a Linux como «no apto para el trabajo real» prácticamente ha desaparecido y es otro punto de apoyo para que 2026 sea ese «Año de Linux».

Fabricantes, educación e instituciones

El dominio de Windows está cimentado en gran parte por los OEM, fabricantes de equipos originales que lo preinstalan en sus nuevos equipos. La estrategia es clara, aprovechar la ‘pereza’ de la mayoría de usuarios para probar otras cosas y que sigan con Windows toda su vida sin conocer otras alternativas. Aunque no tanto como sería deseable, se viene observando que un mayor número de fabricantes trabajan directamente con Linux (Framework o System76) u otros grandes como Lenovo y Dell lo ofrecen en algunos modelos de PCs.

La popularidad de máquinas como la Steam Deck y la creciente apuesta de Valve por el hardware para juegos con Linux, puede significar que muchos hogares tendrán un sistema basado en Linux con plena capacidad para la informática de escritorio. Es la pescadilla que se muerde la cola: si la popularidad de Linux en el escritorio crece, los fabricantes tendrán que soportarlo adecuadamente, subiendo a la vez la cuota de mercado.

Sectores como el educativo también han tenido movimiento los últimos años. Las ventas de Chromebooks han seguido creciendo convirtiendo al sistema operativo de Google en el único Linux capaz de batir a Windows en algunos segmentos del mercado informático.

Otro valor importante en la ecuación son las instituciones públicas y la necesidad de adoptar soluciones de código abierto frente a las propietarias, especialmente regiones como la europea si quiere conseguir esa soberanía digital que ya se ve imprescindible en el mundo al que nos están llevando. Para este año hay programadas migraciones importantes de Windows a Linux y de Office a LibreOffice en Alemania, Dinamarca o Suiza.

Y existe una prueba de concepto para un sistema operativo unificado basado en Linux para las instituciones públicas de la UE. Lleva por nombre EU OS, está basado en Fedora con un entorno de escritorio KDE Plasma y tecnología de contenedores de arranque en una organización típica del sector público. No es un proyecto oficial de la UE, pero muestra cual podría ser el futuro y otro punto de apoyo importante para que lo de «el Año de Linux’ pase de un chascarrillo a una realidad.

* Imágenes generadas por IA