KIOXIA presenta las tarjetas de memoria, EXCERIA PRO G2

KIOXIA ha anunciado el lanzamiento de las EXCERIA PRO G2, nueva serie de tarjetas de memoria que llegarán al mercado en dos versiones para el mercado profesional y el de consumo.

Las tarjetas de memoria SD cumplieron el año pasado 25 años desde la creación de un estándar Secure Digital que sigue siendo muy útil, cuando no imprescindible, en la tecnología mundial. Son centenares de millones los dispositivos que las utilizan y no solo para almacenamiento, ya que estas tarjetas también se pueden usar para ejecutar desde ellas sistemas operativos y todo tipo de aplicaciones.

EXCERIA PRO G2, características

KIOXIA ha apostado por dividir la línea en dos opciones según la clase de velocidad de video, V90 y V60, lo cual es una forma práctica de cubrir tanto los requisitos de captura de alta gama como las compilaciones más sensibles al costo sin obligar a todos al mismo nivel. Una buena estrategia teniendo en cuenta la crisis de las memorias por la que está pasando la industria.

«Con el lanzamiento de nuestra serie de tarjetas de memoria EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II, tanto creadores profesionales como aficionados serán capaces de ampliar los límites de su creatividad», afirma Paul Rowan, vicepresidente y director de marketing de KIOXIA Europe. «Ya sea para captar la acción de deportes de alta velocidad o crear contenido de alta resolución, nuestras nuevas tarjetas V90 y V60 ofrecen la velocidad, la capacidad y la fiabilidad que exigen los fotógrafos y videógrafos de hoy en día».

En la parte superior de la línea se encuentra la EXCERIA PRO G2 V90, descrita como la opción para grabación de video 8K y disparo continuo exigente. La compañía promete velocidades máximas de lectura de hasta 310 MB/s y velocidades máximas de escritura de hasta 300 MB/s. Si bien el rendimiento máximo no representa completamente un comportamiento sostenido, la clasificación V90 es el detalle clave para los grabadores de video: está diseñada para cargas de trabajo donde la velocidad de escritura debe mantenerse constante durante grabaciones largas en lugar de picos y caídas. La tarjeta estará disponible en capacidades de almacenamiento desde 64 GB hasta 512 Gbytes.

Además, Kioxia ofrece la EXCERIA PRO G2 V60 para usuarios que buscan las ventajas de la transferencia UHS-II, pero no necesitan necesariamente un rendimiento de escritura sostenido de clase V90. Este modelo está clasificado para lecturas de hasta 300 MB/s y escrituras de hasta 250 MB/s, con capacidades de almacenamiento que irán desde 128 GB hasta 512 GB. En la práctica, la V60 es ideal para una amplia gama de cargas de trabajo para consumidores y entusiastas.

Las EXCERIA PRO G2 estarán disponibles en el primer trimestre de 2026.