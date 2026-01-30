Noticias
Ofertas top de la semana en PcComponentes
Encaramos el final de la cuesta de enero con artículo especial que estamos convencidos de que os será de gran ayuda: una selección de las mejores ofertas top que podemos encontrar ahora mismo en PcComponentes.
Como de costumbre, en este artículo encontraréis cada oferta a un solo clic de distancia, y cada una de ellas ha sido seleccionada personalmente por nosotros, los expertos de MuyComputer, así que podéis estar totalmente tranquilos, porque esto significa que han sido elegidas de manera imparcial, y valorando siempre su relación calidad-precio.
Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Aprovechamos también para desearos un buen fin de semana.
Ordenadores premontados
Ahora que componentes tan básicos como la RAM y los SSDs han subido de precio los PCs premontados se han convertido en una opción mucho más interesante, ya que pueden salir mucho más baratos que montar un PC por piezas.
Si estás pensando en montar un PC nuevo pero te tira para atrás el alto precio de la RAM tranquilo, con los premontados PcCom podrás conseguir un equipo potente sin tener que invertir una gran cantidad de dinero.
- PcCom Lite con AMD Ryzen 5 5500, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y Radeon RX 9060 XT con 8 GB en oferta por 889 euros. Incluye Windows 11.
- PcCom Ready con AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 con 8 GB en oferta por 1.269 euros.
- PcCom Imperial con AMD Ryzen 7 7700X, 32 GB de RAM DDR5, SSD de 2 TB y GeForce RTX 5070 con 12 GB en oferta por 1.969 euros.
- PcCom Lite con AMD Ryzen 5 5500, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 3050 rebajado a 699 euros.
- PcCom Ready V2 con AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB en oferta por 1.599 euros.
- PcCom Imperial con AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB de RAM DDR5, SSD de 2 TB, GeForce RTX 5070 Ti con 16 GB y Windows 11 rebajado a 2.569 euros.
Portátiles
A pesar de la subida del coste de la RAM todavía es posible encontrar portátiles con precios muy razonables, lo que significa que sigue siendo un buen momento para comprar, siempre que sepamos qué opciones valen la pena.
- HP OMEN de 17 pulgadas con AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB de DDR5, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 en oferta por 1.299 euros.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 de 15 pulgadas con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB en oferta por 479 euros.
- ASUS Zenbook 14 OLED de 14 pulgadas con Intel Core Ultra 7 255H, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB rebajado a 1.099,99 euros.
- GIGABYTE AORUS Master de 16 pulgadas con panel OLED, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5090 rebajado a 3.296,64 euros.
- Acer Aspire 14 AI de 14 pulgadas con panel OLED, Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 899 euros.
- MSI Crosshair A16 de 16 pulgadas con pantalla QHD+ de 240 Hz, AMD Ryzen 9 8940HX, 64 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 rebajado a 1.799 euros.
- HP OMEN 16 con pantalla de 16 pulgadas, AMD Ryzen AI 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 rebajado a 1.399 euros.
Tarjetas gráficas y procesadores
Dos componentes básicos para montar un PC. El precio de las tarjetas gráficas ha empezado a subir, pero todavía hay muchos modelos que tiene precios iguales o incluso inferiores a los recomendados por NVIDIA y AMD, y que por tanto son una buena compra.
Si necesitas comprar una tarjeta gráfica no esperes. Modelos tan interesantes como la GeForce RTX 5070 y la Radeon RX 9070 ya han subido de precio, y dentro de poco será más complicado encontrar precios razonables.
- Inno3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC rebajada a 309,90 euros.
- Palit GeForce RTX 5080 GamingPro con 16 GB en oferta por 1.190,90 euros.
- Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual con 8 GB rebajada a 379,90 euros.
- Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT rebajada a 719,90 euros.
- AMD Ryzen 7 9800X3D rebajado a 464,95 euros. Uno de los mejores procesadores para gaming.
- AMD Ryzen 5 4500 en oferta por 55,95 euros, un procesador con 6 núcleos y 12 hilos muy económico.
- Intel Core i5-14600KF rebajado a 240,95 euros, buen precio para un procesador muy versátil que soporta DDR4 y DDR5.
- AMD Ryzen 5 9600 en oferta por 207,01 euros, un buen valor precio-prestaciones.
- Intel Core i9-14900KF rebajado a 491,99 euros, uno de los procesadores más potentes del momento.
Smartphones
Si lo que buscas es un smartphone te alegrará saber que los precios tampoco se han disparado todavía por la crisis de la RAM, aunque es cierto que ya vamos viendo algunos cambios al alza. Aprovecha, que todavía hay buenos precios.
- Samsung Galaxy S25 Ultra con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 890 euros.
- Apple iPhone 17 Pro de 256 GB de almacenamiento por 1.289 euros, por debajo de su precio oficial de 1.319 euros.
- Samsung Galaxy A17 LTE con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento rebajado a 199 euros.
- Motorola Moto G15 con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento rebajado a 143,99 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 349 euros.
- Google Pixel 9 Pro 5G con 16 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento rebajado a 679,99 euros.
Otras ofertas interesantes
- Consola PS5 Slim con unidad óptica, dos mandos DualSense y el juego Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction por 599 euros.
- Consola Nintendo Switch 2 con Donkey Kong Bananza rebajada a 519 euros.
- Monitor MSI MAG de 27 pulgadas con panel curvado Rapid VA 1080p, 280 Hz y Adaptive Sync rebajado a 169 euros.
- Smart TV Hisense de 65 pulgadas con resolución 4K y HDR10+ rebajada a 379 euros.
- Teclado Razer Ornata V3 rebajado a 69,99 euros.
- Ratón Logitech G G102 LightSync rebajado a 17,99 euros.
- Apple Watch SE 3 GPS en oferta por 279 euros.
- Tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus rebajada a 229,60 euros.
- Silla Owlotech Luxa ergonómica rebajada a 249,99 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
