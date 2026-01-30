Noticias
Qué impresora HP Smart Tank elegir: todo lo que debes saber para acertar
Lo tienes claro, vas a hacerte con una impresora HP Smart Tank porque quieres despreocuparte de la tinta durante tres años y empezar a disfrutar de todas sus ventajas, pero no sabes qué modelo es el que mejor se ajusta a tus necesidades.
Si te encuentras en esta situación no te preocupes, en este artículo te vamos a ayudar a tomar la decisión correcta. Para ello, vamos a partir de los puntos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu nueva impresora, que son:
- Tu presupuesto.
- Tu volumen de impresión mensual.
- Necesidades concretas, como la impresión a doble cara automática.
Presupuesto ajustado y necesidades de impresión estándar: Serie HP Smart Tank 5100
Si tienes un presupuesto inferior a los 200 euros, tu volumen de impresión mensual no es muy elevado y no necesitas funciones avanzadas de impresión la serie HP Smart Tank 5100 sería la mejor opción para ti.
Dentro de esta serie el modelo 5108 sería una buena elección, ya que:
- Está diseñada para un volumen mensual de trabajo recomendado de 800 páginas.
- Imprime a una velocidad de 22 páginas por minuto en blanco y negro y 16 páginas por minuto a color.
- Ofrece conectividad Wi-Fi.
- Cuenta con funciones de copia y escaneado.
Presupuesto medio y necesidades de impresión medias: Serie HP Smart Tank 7000
En caso de que tu presupuesto sea de entre 200 y 300 euros, de que tengas un volumen de impresión más alto y de que necesites trabajar con impresión a doble cara la serie 7000 es la que mejor se ajusta a tus necesidades, y a tu presupuesto.
Una buena opción dentro de esta serie sería el modelo 7005, porque:
- Puede trabajar de forma óptima con hasta 1.300 impresiones al mes.
- Imprime a una velocidad de 23 páginas por minuto en blanco y negro y de 22 páginas por minuto en color.
- Ofrece conectividad Wi-Fi doble banda con recuperación automática e impresión automática a doble cara.
- Cuenta con funciones de escaneado y copia a mayor velocidad.
Presupuesto alto y necesidades de impresión avanzadas: Serie HP Smart Tank 7600
Si puedes invertir entre 300 y 400 euros, imprimes muchas páginas al mes, necesitas funciones avanzadas de impresión y el fax integrado en tu impresora es imprescindible para ti la serie 7600 es la que mejor se ajusta a tus necesidades.
Dentro de esta serie el modelo 7606 es una elección muy buena, porque:
- Puede trabajar de forma óptima con hasta 1.600 páginas al mes.
- Imprime a una velocidad de hasta 23 páginas por minuto en blanco y negro y 22 páginas por minuto en color.
- Ofrece conectividad Wi-Fi doble banda con recuperación automática e impresión automática a doble cara.
- Dispone de fax integrado.
Contenido elaborado en colaboración con HP.
