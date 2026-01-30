Noticias
Darkhaven es lo nuevo de los creadores de Diablo I y Diablo II, y te va a sorprender
Moon Beast Productions ha publicado un nuevo vídeo de Darkhaven, un nuevo juego de rol de acción en tercera persona que ha sido creado por los mismos veteranos que dieron vida en su momento a Diablo I y Diablo II.
Darkhaven está fuertemente inspirado por Diablo II, pero no es una simple copia de este, todo lo contario. En el primer vídeo con secuencias de juego real hemos podido ver que este título es algo realmente único, y que tiene personalidad propia.
Hay cuatro cosas que destacan en Darkhaven y que lo hacen especial:
- Sistema de destrucción de escenarios: los escenarios responden al uso de nuestras habilidades, podemos destruirlos con estas y también utilizando herramientas específicas, lo que transformará por completo la zona y puede darnos también acceso a nuevas zonas que explorar.
- Gran libertad de exploración: podremos saltar, nadar y escalar para recorrer con total libertad los escenarios, no estaremos limitados por los desniveles ni por zonas predefinidas como ocurre en otros juegos de este mismo género, lo que transformará por completo la jugabilidad.
- Mundos generados de manera procedural: cada mundo se creará de una manera distinta, lo que mejorará la rejugabilidad y hará que cada nueva aventura que emprendamos sea fresca y que nos transmita sensaciones diferentes.
- Eventos masivos que amenazan el mundo: y que revitalizarán la jugabilidad durante las sesiones de exploración. Esto ya lo hemos visto en juegos como Diablo IV, pero en Darkhaven los eventos serán más espectaculares y transformarán zonas concretas del escenario.
Darkhaven se podrá jugar tanto en multijugador como en modo para un jugador, tendrá un sistema de equipamiento y habilidades propio muy cuidado que definirá a nuestro personaje, y a nivel gráfico luce bastante bien, aunque en su estado actual no termina de llegar al nivel de Diablo IV en modelado de personajes y detalle de los escenarios.
Todavía es pronto para valorarlo a nivel técnico, porque Darkhaven se encuentra en fase de pre-alpha, lo que significa que todavía está en una etapa temprana y que tiene mucho desarrollo por delante.
A pesar de que se encuentra en una fase muy temprana ya conocemos sus requisitos mínimos y recomendados, y la verdad es que están llenos de errores de equivalencia.
Requisitos mínimos
- Windows 10 como sistema operativo.
- CPU Intel Core i5-12400F o AMD Ryzen 5 5600.
- 16 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080 o AMD Radeon VII.
- DirectX 11.
- 4 GB de espacio libre, recomendado SSD.
Requisitos recomendados
- Windows 10 como sistema operativo.
- CPU Intel Core i5-12400F o AMD Ryzen 5 5600.
- 16 GB de RAM.
- Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600.
- DirectX 11.
- 4 GB de espacio libre, recomendado SSD.
La GeForce RTX 2080 rinde más que la GeForce RTX 3060, y la Radeon VII es más lenta que la GeForce RTX 2080.
La Radeon RX 6600 XT tiene como equivalencia más cercana a la GeForce RTX 3060, y la GeForce RTX 2080 está casi al mismo nivel que una Radeon RX 6650 XT.
Darkhaven es lo nuevo de los creadores de Diablo I y Diablo II, y te va a sorprender
KIOXIA presenta las tarjetas de memoria, EXCERIA PRO G2
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
Microsoft promete arreglar Windows 11 y recuperar la confianza de los usuarios
Se filtran los precios de los Galaxy S26, y hay sorpresas
GIGABYTE afina su BIOS para exprimir el nuevo Ryzen 7 9850X3D
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026
Rescuezilla, la ‘navaja suiza’ para clonación de sistemas
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
PlayStation 6: especificaciones, tecnologías, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos
Los 10 videojuegos más esperados en 2026
PS6 en problemas: las previsiones son muy malas
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026
Darkhaven es lo nuevo de los creadores de Diablo I y Diablo II, y te va a sorprender
Intel Nova Lake tiene fecha de lanzamiento definitiva
PS6 en problemas: las previsiones son muy malas
Ubisoft se hunde en su propia incompetencia: su valor cae a niveles de 2004
Así será la Dynamic Island del iPhone 18
Lo más leído
-
GuíasHace 3 días
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2026
-
PrácticosHace 3 días
Rescuezilla, la ‘navaja suiza’ para clonación de sistemas
-
GuíasHace 2 horas
Los mejores antivirus de rescate contra el malware en PCs
-
A FondoHace 5 días
PlayStation 6: especificaciones, tecnologías, fecha de lanzamiento, precio y todo lo que sabemos