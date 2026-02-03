Solo es cuestión de tiempo para que Apple entre en el mercado de móviles plegables y un iPhone plegable Mini apunta en el horizonte como segunda versión de esta línea de producto, según cuenta el analista de Bloomberg, Mark Gurman, con largo historial de aciertos de lo que se cuece en la sede de Cupertino.

Hace más de un lustro que venimos hablando del ‘iPhone Fold‘. Aunque pueda extrañar que Apple no haya entrado todavía en un segmento tan goloso a nivel de marketing y que cada vez recoge más cuota de mercado e ingresos en el total de smartphones, los de Cupertino confían en una estrategia conocida: «otros lo han hecho primero, pero nosotros lo haremos mejor». Tampoco se ha visto apretado. Aunque no tiene plegables y, dicen, va retrasado en funciones de IA, Apple fue el mayor vendedor mundial de teléfonos móviles en 2025 superando a Samsung.

iPhone plegable Mini

Pero es obvio que Apple tiene que entrar en plegables. Los iPhone, como el resto de móviles inteligentes, cada vez aportan menores innovaciones y este tipo de diseño serían una novedad interesante. Todo indica que Apple seguiría los pasos de Samsung (líder absoluto en plegables) y hasta ahora sabíamos del desarrollo de un modelo de gran formato tipo libro como los Galaxy Z Fold.

Ahora desde Bloomberg apuntan a un segundo modelo que podría ser aún más interesante. Nosotros lo hemos llamado ‘Mini’, pero realmente es un móvil tipo «concha», un diseño que conocemos desde hace décadas y que todavía tiene una legión de seguidores y seguidoras. Como apunte personal, decir que mi pareja usa un Motorola Razr y está encantada.

Este formato consigue diseños mucho más compactos que los que usan el tipo ‘libro’. Unos dispositivos de tamaño enorme, todo un tablet, cuando están desplegados, pero que complica su uso en movilidad. Al contrario, los de tipo concha, que como una almeja se pliegan hacia el usuario mediante una bisagra central, son perfectos si buscas la mayor movilidad, facilidad en el transporte y capacidad para usarlos con una sola mano.

Por ello lo del ‘iPhone plegable Mini’ suena genial. El formato plegable reduce el tamaño del teléfono a un diseño mucho más práctico para el bolsillo y ofrece ventajas adicionales, como el uso con una sola mano y una pantalla externa que evita el desplazamiento excesivo con la misma facilidad que con un dispositivo normal. Por no hablar de que su precio (aunque elevado) suele ser muy inferior al de los plegables tipo libro.

Desde Bloomberg apuntan que Apple quiere comprobar si los plegables tienen mercado: «Apple apuesta a que su primer iPhone plegable tendrá el éxito suficiente para generar una demanda real para la categoría y que los clientes querrán formas y tamaños adicionales, tal como lo han hecho con los iPhones tradicionales de estilo plano». No sé tú, pero creo que un iPhone plegable Mini se vendería como rosquillas.