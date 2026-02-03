Cómo de malos son los SSDs falsificados: la diferencia es enorme

La subida de precio de los SSDs ha hecho que los modelos falsificados lo tengan más fácil para engañar a los consumidores. Este tipo de unidades de almacenamiento se esconden detrás de un precio de venta que parece muy atractivo, pero en realidad ofrecen un nivel de prestaciones tan bajo que no valen la pena, ni siquiera siendo tan baratos.

Para entenderlo mejor basta con un ejemplo claro y directo. Un usuario compró un Samsung 990 PRO a precio de salto. En teoría, esta unidad tenía una capacidad de 2 TB, funciona bajo PCIe Gen4 x4 y es capaz de superar los 7 GB/s en lectura secuencial. Sin embargo, al tratarse de una unidad falsificada, sus características son muy diferentes.

Estéticamente la unidad está disfrazada para parecerse al producto original, y de hecho fue detectada por Windows como un Samsung 990 PRO. Sin embargo, cuando se hizo una primera revisión Con CrystalDisk Info en la descripción de especificaciones aparecía indicado que soportaba PCIe Gen3 x4, y no PCIe Gen4.

Primer detalle que deja claro que estamos ante uno de tantos SSDs falsificados, pero llega la hora de la verdad, ¿tan malo es el rendimiento de este SSD falsificado? Las pruebas de rendimiento realizadas con CrystalDisk Benchmark no dejan lugar a dudas, ya que este modelo alanzó los 20,34 MB/s en lectura secuencial y solo llegó a 9,65 MB/s en escritura secuencial.

¿Es tan malo este resultado? Pues sí, sin duda. Esa velocidad es bajísima para los estándares actuales. Pensad que el Samsung 990 PRO de 2 TB alcanza los 7.450 MB/s en lectura secuencial y los 6.900 MB/s en escritura secuencial. La unidad falsificada apenas supera los 20 MB/s en lectura secuencial, y no llega ni a 10 MB/s en escritura secuencial.

Esa unidad falsificada es incluso más lenta que un pendrive USB 3.0 de 64 GB, que cuesta unos 9 euros y puede llegar a velocidades máximas de 150 MB/s.

La herramienta Samsung Magician identificó esta unidad como falsificada, pero en este caso la historia tuvo un final feliz, porque el vendedor y él se conocían, así que este accedió a ofrecerle un reembolso o un nuevo SSD. Este final es toda una rareza, ya que normalmente estos casos son estafas en las que el comprador termina quedándose con la falsificación y sin posibilidad de reclamar nada.

Para evitar este tipo de situaciones os recomiendo que solo compréis en tiendas de confianza, y que hagáis un vídeo abriendo el producto que hayáis comprado debido a los crecientes engaños que se están produciendo en devoluciones de productos por parte de clientes, que devuelven falsificaciones que acaban pasando inadvertidas a la tienda, lo que hace que se vendan de nuevo.