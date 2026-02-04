NVIDIA sale al rescate tras el último fallo de Windows 11

Hay momentos en que el ecosistema PC parece sostenerse por pura costumbre, más que por equilibrio real. Cada actualización, cada parche del sistema, cada revisión del controlador gráfico despierta una tensión contenida entre quienes solo quieren encender su equipo y jugar. Porque la promesa de estabilidad, en Windows 11, siempre parece ir acompañada de una cláusula invisible. Esta semana, los jugadores que usan gráficas de NVIDIA han vuelto a encontrarse con esa incómoda realidad.

El origen del problema parece estar en el parche KB5074109, desplegado hace unas semanas por Microsoft. A partir de esa actualización, comenzaron a acumularse reportes de errores visuales tanto en el Feedback Hub de Windows como en los foros oficiales de NVIDIA. Algunos usuarios señalaron pérdidas de entre 10 y 20 FPS en juegos como Forza Horizon 5, otros describen stuttering constante, pantallas negras que preceden el arranque del escritorio, y casos de corrupción gráfica al cargar determinados títulos. No es una simple molestia: para muchos, ha convertido su equipo en una ruleta rusa cada vez que encienden el PC.

Lo relevante es que NVIDIA no ha optado por desentenderse, a pesar de que todo indica que el fallo se origina en el sistema operativo. Ha sido un administrador oficial, Manuel Guzmán, quien respondió directamente en los foros, dejando claro que aunque el problema se activó tras una actualización de Windows 11, la compañía ya lo está investigando. Incluso ha indicado que, de momento, la única forma eficaz de resolverlo es desinstalar el parche KB5074109, lo que no deja precisamente bien parado al sistema.

Mientras tanto, Microsoft ha reaccionado con su ya habitual lentitud, publicando un parche alternativo (KB5074105) que soluciona parcialmente uno de los síntomas más visibles —las pantallas negras al iniciar el equipo— pero sin corregir el resto de errores. Es decir, si los juegos han perdido rendimiento, si hay corrupción visual o microcortes, el problema persiste. Y lo que es peor: la compañía no ha ofrecido comunicación pública clara sobre la magnitud del fallo ni un plazo concreto para resolverlo.

El impacto es significativo, y no solo por lo que ocurre en Forza Horizon 5. Otros usuarios han informado de glitches en títulos exigentes como Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy o Warzone, donde la caída de fluidez arruina por completo la experiencia. Aunque la pérdida de frames varía, los síntomas son consistentes: el sistema sufre tras una actualización que se suponía menor, y no hay forma clara de volver atrás sin comprometer otras funciones o parches de seguridad.

Tampoco es la primera vez. El historial de problemas derivados de parches de Windows 11 es largo, especialmente cuando se cruzan con drivers gráficos. Algunas actualizaciones han roto configuraciones multimonitor, otras han generado conflictos con G-Sync, y unas cuantas han terminado afectando directamente al rendimiento general de DirectX. La sensación es la de siempre: las actualizaciones llegan sin suficiente validación cruzada, y cuando algo falla, el usuario se convierte en el campo de pruebas.

En medio de este escenario, la postura de NVIDIA tiene un valor que conviene reconocer. Podría limitarse a señalar a Microsoft y esperar, como harían otros proveedores de hardware. Pero no: se implica, responde a los usuarios, y dedica recursos para rastrear un error que —al menos en origen— no le corresponde. No es una solución en sí misma, claro, pero en un entorno donde cada parte suele escudarse tras la otra, es un gesto profesional que merece atención.

Lo preocupante es que ni siquiera eso garantiza que el sistema funcione. La complejidad técnica del ecosistema Windows sigue pasando factura, y cada nuevo parche, por rutinario que parezca, se convierte en una amenaza potencial para la estabilidad del sistema. Si hay algo que esta historia vuelve a recordarnos, es que la confianza del jugador en su plataforma no depende del rendimiento máximo… sino de la garantía de que nada se rompa sin motivo. Y por ahora, esa garantía no la puede ofrecer ni siquiera NVIDIA, aunque al menos hace todo lo que puede.

