FRITZ!Box 5690: Wi-Fi 7 y automatización inteligente
Hace unos días os contamos que la conocida marca alemana había lanzado en España el FRITZ!Box 5690 XGS, un router de gama alta que destaca sobre todo por su compatibilidad con redes a 10 Gbps, una velocidad espectacular que nos permite descargar decenas de gigabytes en segundos.
Este nuevo router es una ampliación de catálogo muy acertada por parte de FRITZ! porque se perfila como una alternativa interesante al FRITZ!Box 5690 Pro, que es un modelo triple banda con un Wi-Fi extremadamente rápido y fiable, y que ya tuvimos la oportunidad de analizar en su momento.
La compañía alemana también ha pensado en aquellos que necesitan un router fiable y de alto rendimiento, pero que tienen un presupuesto más ajustado. A estos se dirige el FRITZ!Box 5690, un router que tiene todo lo importante para disfrutar de una buena experiencia y de un alto rendimiento, pero son una inversión más contenida.
Especificaciones del FRITZ!Box 5690
- Router con un puerto de fibra óptica SC/APC para conexión directa a redes AON o GPON.
- Puerto WAN a 2,5 Gbps.
- Puerto LAN a 2,5 Gbps.
- Dos puertos LAN a 1 Gbps.
- Puerto para teléfono, fax o contestador analógico.
- Puerto USB 3.0 para almacenamiento o impresora.
- Compatible con Wi-Fi 7 y Wi-Fi Mesh.
- Configuración 4 x 4 MIMO en la banda de 5 GHz y 2 x 2 MIMO en la banda de 2,4 GHz.
- Hasta 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz.
- Cifrado Wi-Fi con WPA3/WPA2.
- Compatible con WPS.
- Modo Wi-Fi ECO que reduce el consumo de energía.
- Compatible con dispositivos de domótica según el estándar DECT ULE.
- FRITZ!NAS: un almacenamiento común para todos los datos en la red local.
- Centralita con estación base DECT, a la que se pueden conectar hasta seis teléfonos inalámbricos.
- 5 contestadores automáticos integrados con opción de envío por correo electrónico de los mensajes de voz.
Con este router disfrutaremos del estándar Wi-Fi 7 y de un alto rendimiento, tanto en conectividades inalámbricas como cableadas, ya que cuenta con todo lo necesario para aprovechar conexiones de fibra óptica de hasta 2,5 Gbps.
También tendremos soporte completo de Wi-Fi Mesh, lo que nos permitirá crear una red mallada fácilmente, y disfrutaremos de toda la seguridad del cifrado WPA3 y de una alta eficiencia gracias a su modo ECO.
A todo esto debemos sumar sus funciones avanzadas de domótica y automatización, que nos permiten controlar y automatizar horarios fácilmente, y el valor que ofrecen sus capacidades de telefonía centralizada, lo que lo convierte en un router muy completo, versátil y lleno de posibilidades.
El FRITZ!Box 5690 utiliza el sistema operativo FRITZ!OS, y es compatible con todas las aplicaciones gratuitas FRITZ!. Su interfaz es muy sencilla y fácil de utilizar, y nos permitirá acceder a funciones tan importantes como el control parental y la creación de redes para invitados.
Si quieres hacerte con el FRITZ!Box 5690 puedes encontrarlo en la tienda oficial de FRITZ! por 319 euros. El envío es gratuito, tiene cinco años de garantía.
