Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, especial ¡Gaming Days!
Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección variada de tecnología y electrónica donde te ofrecemos los mejores descuentos y que hoy enfocamos a la campaña de ofertas ¡Gaming Days! que ha puesto en marcha PcComponentes. Y te recomendamos aprovecharlas porque los precios van a seguir subiendo durante todo el año.
Ordenadores personales
- Portátil MSI Cyborg 15 B2RWFKG-201XES Intel Core 7 240H 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 15.6″ FHD RGB, por 1199 euros.
- Portátil ASUS V16 V3607VM-RP010 Intel Core 7 240H/32GB/1TB SSD/RTX 5060/16″, por 1199 euros.
- Portátil Lenovo LOQ 15IRX10 15.6″ Intel Core i7-13700HX 32GB 1TB SSD RTX 5060 8GB Luna Grey RGB e-Shutter, por 1189 euros.
- Portátil HP OMEN 16-ap0007ns AMD Ryzen AI 7 350 32GB 1TB SSD RTX 5070 8GB 16″, por 1519 euros.
- Portátil Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R5LG 16″ AMD Ryzen 7 260 32GB 1TB SSD RTX 5060 8GB WQXGA RGB, por 1129 euros.
- Portátil PcCom Revolt 5070 Intel Core i7-14650HX 16″/QHD /32GB/1TB/Windows 11 Home, por 1569 euros.
- Sobremesa HP OMEN 16L TG03-0054ns Intel Core i5-14400F 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3050, por 819 euros.
- Sobremesa PcCom Ready AMD Ryzen 7 5800X / 32GB / 1TB SSD / RTX 5060, por 1199 euros.
Componentes
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 FSR 4, por 689 euros.
- Tarjeta Gráfica MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 por 1190 euros.
- Tarjeta Gráfica Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 990 euros.
- Tarjeta Gráfica ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4, por 335 euros.
- SSD Kioxia EXCERIA PLUS G4 2TB – 10.000MB/s NVME PCIe 5.0 M.2 Gen5, por 249 euros.
- Placa Base ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI, por 289 euros.
- Procesador AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz Box sin Ventilador, por 314 euros.
- Refrigeración Líquida Be quiet Silent Loop 3 240mm 2 Ventiladores RGB Multicolor, por 99 euros.
Consolas, periféricos y accesorios
- Consola Nintendo Switch OLED Blanca, por 324 euros.
- Consola Sony Playstation 5 Slim Chasis E + MAFIA The Old Country + GTA V, por 569 euros.
- Consola portátil Anbernic RG406V 128GB Negro Transparente, por 199 euros.
- Tempest Oblivion Combo Gaming Teclado + Ratón + Auriculares + Alfombrilla, por solo 24 euros.
- Teclado Logitech G915 X Mecánico Gaming GL Tactile PBT Negro por 134 euros.
- Auriculares HyperX Cloud III S – Gaming Inalámbricos + Pulsefire Haste 2 Wireless Ratón Gaming 26000DPI, por 109 euros.
- Auriculares Nilait Aera – 40mm BT 5.4 Cancelación de Ruido ANC 4 Mic Negros, por 38 euros.
- Ratón Newskill Lycan Gaming Transparente RGB 16000DPI, por 29 euros.
- Silla Corsair TC100 RELAXED v2 Fabric Gaming con Cojín y Almohada Cervical Gris/Negra por 199 euros.
- Mesa Forgeon Battleground Gaming Regulable en Altura con Motor 140x70cm RGB Negra, por 269 euros.
Monitores y televisores
- Monitor MSI MAG 276CXF 27″ LED Rapid VA FullHD 280Hz Adaptive Sync Curva, por 139 euros.
- Monitor LG Ultragear 27G411A-B 27″ FullHD 144Hz IPS G-SYNC FreeSync HDR10 5ms VESA HDMI DisplayPort, por 99 euros.
- Monitor AOC Q27G42ZE 27″ Fast IPS QHD 240Hz 1ms HDR10 Adaptive Sync, por 199 euros.
- Monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG 26.5″ QD-OLED QHD 360Hz FreeSync Premium Pro USB-C, por 678 euros.
- TV Samsung TU43U8005FU 43″ LED 4K Ultra HD Smart TV Tizen HDR10+ por 289 euros.
- TV Philips QLED 55PUS8400 55″ 4K UltraHD Ambilight Smart TV Dolby Atmos Titan OS, por 379 euros.
- TV Nilait Prisma 55UD7004ST 55″ LED UHD 4K Smart TV WebOS por 299 euros.
- TV LG QNED MiniLED 65QNED87A6B 65″ 4K Ultra HD Smart TV WebOS WiFi6 VRR FreeSync, por 679 euros.
