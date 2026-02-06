Conecta con nosotros

Noticias

Nueva entrega de ofertas Red Friday, hoy, especial ¡Gaming Days!

Publicado

el

6 febrero, 2026
ofertas

Nos vamos de compras como cada viernes para aprovechar las mejores ofertas Red Friday, una selección variada de tecnología y electrónica donde te ofrecemos los mejores descuentos y que hoy enfocamos a la campaña de ofertas ¡Gaming Days! que ha puesto en marcha PcComponentes. Y te recomendamos aprovecharlas porque los precios van a seguir subiendo durante todo el año.

Ordenadores personales

Componentes

ofertas

Consolas, periféricos y accesorios

Monitores y televisores

Puedes encontrar estas ofertas y muchísimas más en nuestro minorista de cabecera:

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

Categorías relacionadas:

Editor en MC, MCPRO y MuyCanal. Al día de todas las tecnologías que pueden marcar tendencia en la industria.

Click para comentar

Lo más leído