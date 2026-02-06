El precio del MacBook económico comenzará en 699 dólares, según la información proporcionada por el medio taiwanés Mirror Daily, citando fuentes del canal de producción. No hay confirmación oficial, pero apunta a superventas.

Apple tiene pendiente renovar su línea de computadoras y se apunta a un MacBook Pro M5 Max para lanzamiento en marzo. Será el portátil más potente de la compañía hasta la llegada de los modelos con la nueva generación de chipsets internos, los M6. No será el único portátil que llegará al mercado desde Cupertino y se rumorea la llegada de otra versión aún más interesante.

El precio del MacBook económico

Todo indica que Apple quiere aprovechar la situación desastrosa del ecosistema Windows para ganar cuota de mercado en el escritorio informático. Y qué mejor que apuntar a la contención de precios que, siendo sinceros, nunca ha sido un apartado en el que ha destacado Apple. Si se confirman esos 699 dólares de precio base, la batalla estará servida porque será un gran atractivo que sumar al tirón indudable de los equipos con la manzana mordida.

El portátil barato de Apple utilizaría el chasis de aluminio de los MacBook Air, por lo que se espera un modelo delgado y ligero. Se comercializará en varios acabados de colores brillantes, como amarillo o rosa, como factor diferenciador del clásico gris. Contará con una pantalla LCD de 12,9 pulgadas.

El bajo precio provocará ciertos compromisos en el apartado del hardware. Estará motorizado por un chip A18 Pro, el mismo que impulsa los iPhone 16 Pro y Pro Max. Su rendimiento sería comparable con el Apple M1. La crisis de las memorias afecta a todo y a todos y Apple distribuiría este portátil con una base de solo 8 GB de RAM. Un valor insuficiente para sistemas Windows, pero que ha sido la base de los portátiles de Apple hasta 2024. Los de Cupertino son unos especialistas en aprovechar a fondo el hardware en macOS y se espera, al menos, un rendimiento decente.

Además de las especificaciones principales comentadas, el protátil contará con webcam, puertos USB 3.2 Gen 2 y un trackpad háptico, pero sin teclado retroiluminado. El informe añade que Apple ha conseguido suficiente memoria para el MacBook de bajo coste y espera registrar un volumen de ventas anual de entre 5 y 8 millones de unidades.