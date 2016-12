Super Mario Run: 25 millones de descargas, sólo un 8% de compras

No hay duda de que Super Mario Run ha sido todo un éxito, aunque como sabemos el juego ha venido acompañado de una gran polémica por el tema de que para disfrutar de todos los niveles hay que hacer un pago de 9,99 euros.

Ya tuvimos ocasión de hablar y de debatir sobre ello en esta noticia, pero hoy hemos podido ver que aunque el juego ha funcionado muy bien en descargas los usuarios no están dispuestos a pagar por él, ya que del total de 25 millones de descargas que ha registrado según Sensor Tower sólo un 8% han terminado en compra.

Esto supone unos ingresos reales de 21 millones de dólares, una cifra que aunque no está nada mal teniendo en cuenta el tiempo que lleva disponible queda muy lejos de las pretensiones que tenía la gran N.

¿Qué ha pasado¿ ¿Por qué son tan bajas las ventas?

No hay una explicación oficial, pero es evidente que hay dos grandes claves a tener en cuenta. Por un lado los jugadores no son propensos a pagar por juegos para dispositivos móviles, es un hecho, y el claro reflejo de ello lo tenemos no sólo en el dominio del modelo gratuito con micropagos, sino también en el salto a éste que han acabado dando muchos títulos que inicialmente sólo eran de pago.

Por otro lado también hay que tener en cuenta que la idea de Nintendo de hacer que la conexión a Internet sea obligatoria para poder jugar a Super Mario Run puede haber influido negativamente en las ventas del juego.

En tercer lugar me atrevo a añadir otro punto a nivel personal, y es que aunque el juego está bien acabado técnicamente, es divertido y mantiene la esencia clásica de Mario es corto y limitado en contenido, algo que habría llevado a muchos a pensar que realmente no merece los 9,99 euros-dólares que cuesta.

