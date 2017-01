Han conseguido hackear NES Mini Classic, es posible instalar más juegos

El lanzamiento de la NES Mini Classic ha sido todo un éxito y ha demostrado que Nintendo siempre puede aprovechar el tirón de la nostalgia si las cosas no le terminan de ir del todo bien, aunque dicha consola no es perfecta ni mucho menos.

La calidad de emulación es excelente, los acabados son buenos y la recopilación de 30 juegos que incluye preinstalados es en general muy acertada, pero no es posible cargar ni instalar más títulos en ella, al menos de forma oficial, algo que no ha gustado nada a la mayoría de compradores.

En las primeras pruebas se pudo comprobar que NES Mini Classic utilizaba una placa personalizada con un SoC ARM y Linux, y se llegó a pensar que podría ser bastante difícil de modificar para que fuera capaz de cargar nuevos juegos, pero al final los modders han ganado la batalla.

Según podemos leer en Reddit hackers de Rusia y Japón han conseguido instalar nuevos juegos en dicha consola. Los primeros ya han logrado adaptar un total de 30 juegos que se visualizan y funcionan exactamente igual que los que vienen precargados, y los están vendiendo a través de eBay para hacer dinero.

Por su parte los japoneses han conseguido que la consola reconozca un lector de tarjetas SD, un avance importante que podría abrir las puertas a modificaciones importantes en un futuro cercano.

En el vídeo podéis ver el resultado que han conseguido los rusos, y a continuación os dejo un listado con todos los juegos que han sido añadidos:

• Batman: The Video Game

• Batman Returns

• Battletoads

• Bionic Commando

• Blades of Steel

• Blaster Master

• Bucky O’Hare

• Chip ‘n Dale Rescue Rangers

• Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2

• Darkwing Duck

• Dragon Warrior

• Dragon Warrior IV

• Duck Tales

• Duck Tales 2

• Hudson’s Adventure Island

• Hudson’s Adventure Island II

• Hudson’s Adventure Island III

• Jackal

• Little Nemo – The Dream Master

• Mega Man

• Mega Man 3

• Mega Man 4

• Mega Man 5

• Mega Man 6

• Metal Gear

• R.C. Pro-Am

• River City Ransom

• Snake Rattle ‘n’ Roll

• Teenage Mutant Ninja Turtles II – The Arcade Game

