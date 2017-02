¿Recordáis todas esas filtraciones que han empezado a aparecer de la consola de nueva generación de la gran N? Pues resulta que no son unidades que han sido enviadas de forma prematura, ya que la compañía nipona ha confirmado el robo de algunas consolas Nintendo Switch directamente de un minorista que no ha sido concretado.

Este ha sido el comunicado oficial de Nintendo:

“A principios de esta semana algunas personas dijeron haber recibido prematuramente un pequeño número de sistemas Nintendo Switch por parte de un minorista no especificado. Nintendo ha determinado que estas unidades fueron robadas en un incidente aislado en el que estuvieron implicados empleados de un distribuidor estadounidense, y que además una de las consolas robadas fue revendida.”

Pero la cosa no acaba aquí, la gran N ha identificado a los ladrones y ha emprendido acciones legales contra ellos a través de la vía penal, lo que significa que enfrentarán pena de cárcel y además tendrán que asumir el pago de una indemnización, lo que en España conocemos de forma genérica como responsabilidad civil derivada del delito, aunque todavía no podemos concretar el montante que tendrá la misma.

Obviamente los ladrones también se han quedado sin su puesto de trabajo, así que podemos concluir que la jugada les ha salido bastante mal.

Os recordamos que Nintendo Switch llegará al mercado el próximo día 3 de marzo con un precio de 329 euros, y que tendrá un acompañamiento de lujo gracias al lanzamiento simultáneo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Más información: TweakTown.