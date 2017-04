El diccionario Merriam-Webster llama “borregos” a los fans de Apple

Merriam-Webster, la conocida editorial estadounidense filial de la Enciclopedia Británica, que publica diccionarios como las actualizaciones del An American Dictionary of the English Language original de 1820, ha definido como “borregos” a los fans de Apple.

Resulta que la editorial ha añadido el término ‘Sheeple’ (borrego) a su diccionario, para definir a personas “dóciles, obedientes, sumisos o fácilmente influenciables”. El vocablo también se utiliza en español (al menos en España) para nombrar de manera peyorativa al equivalente humano de un carnero u oveja joven.

Más allá de que -efectivamente- el mundo de hoy tenga demasiados “borregos”, la polémica ha llegado ante uno de los ejemplos que ha puesto Merriam-Webster para explicar lo que para ellos significa el término. Según la editorial, uno de los compradores de la primera funda oficial comercializada por Apple para el iPhone 6s, con un coste de 99 dólares, sería uno de estos ‘Sheeple’.

No es la primera vez que se acusa a los fans de Apple de comprar masivamente todo lo que vende la empresa sin importar su utilidad o precio, con el deseo de obtener un producto con la manzana mordida y sin realizar una valoración más profunda y racional de las necesidades y de las alternativas del resto de tecnológicas, cuasi hipnotizado por el brutal marketing de Apple.

El problema es que Merriam-Webster incluye la acepción (y su ejemplo) no en un artículo de opinión particular, sino en un diccionario con cierto prestigio que se supone neutral y certero en sus definiciones. Además, los mismos fans de Apple han castigado a la compañía dejando de actualizar equipos cuando han pensado que una gama de producto no estaba a la altura, como los Mac los últimos años.

Como era de esperar, se ha liado una buena en portales especializados en Apple como MacRumors. Hay opiniones para todos los gustos. Algunos usuarios están de acuerdo con la definición y el ejemplo, mientras que otros creen que lo mismo se podría aplicar a usuarios que trabajan con Windows o con Android.

¿Cómo lo ves? ¿Se puede calificar de “borregos” a los fans de Apple? ¿Es una generalización injusta? ¿Es ejemplo para un diccionario?