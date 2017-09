Humble Store está ofreciendo Outlast gratis, uno de los mejores juegos de terror de los últimos años que ya lleva un tiempo en el mercado pero que ha envejecido de maravilla, gracias sobre todo a la cuidada ambientación que lograron los chicos de Red Barrells.

Para conseguirlo sólo tenéis que entrar con vuestra cuenta en la Humble Store y reclamarlo sin más. En caso de que no tengáis una tranquilos ya que el proceso de creación es sencillo, aunque eso sí, tenéis que vincular vuestra cuenta de Steam para haceros con el juego.

Si todavía no lo tenéis en vuestra biblioteca de juegos no deberíais pasar por alto esta ocasión de conseguir Outlast gratis, sobre todo porque además os llevaréis en la expansión The Whistleblower. La versión que recibiréis está totalmente libre de DRM así que podréis jugarla libremente en cualquier equipo.

A continuación os dejamos las especificaciones que deberá cumplir vuestro PC para disfrutar del juego:

Requisitos mínimos:

Windows XP, OS X 10.9 o Ubuntu 12 / Fedora 20 / Steam OS.

CPU a 2,2 GHz.

2 GB de RAM.

GeForce 8600GT o Radeon HD 3670.

5 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados:

Windows Vista, OS X 10.9 o Ubuntu 14 / Fedora 21 / Steam OS.

CPU a 2,8 GHz.

3 GB de RAM.

GeForce GTX 460 o Radeon HD 5850.

5 GB de espacio libre.

Os recordamos que Humble Bundle también ha estrenado un nuevo pack que incluye juegazos como La Tierra Media: Sombras de Mordor y la próxima entrega, Sombras de Guerra.

Como siempre dicho pack integra diferentes juegos en función de lo que queramos gastar y empieza a partir de un dólar.