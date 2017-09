La Ley de Moore está muerta, dice el jefe de NVIDIA

La Ley de Moore definió la estrategia de negocios en la industria de semiconductores, permitió la aparición del microprocesador y más tarde del ordenador personal. Una ley (más económica que tecnológica) promulgada el 19 de abril de 1965 por el ingeniero y co-fundador de Intel, Gordon E. Moore, que cumplió 50 años en 2015 y que enuncia que la industria podría reducir las dimensiones del transistor en aproximadamente un 50% a un costo más o menos fijo, produciendo así dos veces más transistores por el mismo costo (o el mismo número por la mitad de su coste).

La Ley de Moore ha impulsado la revolución tecnológica de las últimas décadas, pero hay debate sobre su aplicación actual. Cada vez es más difícil cumplirla a medida que nos acercamos a los límites del silicio y no saltemos a otros materiales como el grafeno. De hecho, el mismo Moore no aseguró que durara para siempre. Y como en su inicio, acabará no por tecnología sino por costes.

EL CEO y fundador de NVIDIA, Jensen Huang, ha entrado en el debate “arrimando el ascua a su sardina” al asegurar que el poder de cómputo de las GPUs y el declive de la CPU, ha matado ya a la Ley de Moore.

Según el jefe de NVIDIA, mientras que el número de transistores de las CPU ha crecido a un ritmo anual del 50 por ciento, el rendimiento de la CPU ha avanzado en sólo un 10 por ciento. Además, asegura que los diseñadores casi no pueden trabajar en arquitecturas avanzadas que empleen instrucciones en paralelo para la CPU y, por tanto, las GPU pronto reemplazarán a las CPUs.

NVIDIA dice que los gigantes minoristas chinos Alibaba, Baidu, Tencent, JD.com e iFLYTEK, han desplegado soluciones NVIDIA Volta para soportar sus servicios en nube, mientras que Huawei, Inspur y Lenovo han desplegado servidores HGX basados en sus gráficas.

Como era de esperar, Intel no está de acuerdo con estas afirmaciones y esgrime el avance a procesos tecnológicos de 10 nanómetros para extender la Ley de Moore.