La compañía china ha publicado un teaser del Huawei Mate 10 en el que destacan que no es un smartphone sino una “máquina inteligente”, un guiño claro con el que apuntan a las posibilidades de su nuevo SoC Kirin 970, que como ya so contamos en su momento integra un procesador neural (NPU) para inteligencia artificial y aprendizaje profundo.

El Huawei Mate 10 piensa y aprende “cómo nosotros, y por nosotros”, esa es la clave más importante que nos deja el vídeo que acompañamos en el tweet del final, y que confirma que la compañía china ha realizado una importante apuesta por la inteligencia artificial en su nuevo smartphone.

No hay duda de que es un planteamiento interesante y que podría suponer un avance importante, pero hasta que no veamos qué puede ofrecer realmente este nuevo smartphone no podremos sacar conclusiones bien fundamentadas.

Las informaciones más recientes apuntan a que habrá tres versiones del nuevo Huawei Mate 10; la versión estándar, la Porsche Edition (edición especial) y el Huawei Mate 10 Pro.

Los tres tendrán el mismo SoC Kirin 970 y los mismos juegos de cámaras en la parte trasera y frontal, pero se comercializarán en diferentes configuraciones de memoria RAM y capacidad de almacenamiento.

Así el Huawei Mate 10 tendría versiones de 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB y 6 GB/256 GB. Por su parte el Huawei Mate 10 Porsche Edition sólo se ofrecería en versiones con 6 GB de RAM, mientras que el Huawei Mate 10 Pro tendrá 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento.

La presentación oficial de la nueva serie Huawei Mate 10 se espera para el próximo 16 de octubre en un evento especial que la compañía china celebrará en Múnich, Alemania.

Delivering the ultimate experience, going beyond smart, using the transformative power of #AI. Welcome to intelligent. #HuaweiMate10 pic.twitter.com/u9yD1mhdYy

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 29 de septiembre de 2017