Netflix vuelve a subir los precios de sus suscripciones

Está confirmado, Netflix ha vuelto a subir los precios de sus suscripciones en Estados Unidos y por desgracia parece que este movimiento no estará limitado al otro lado del charco, ya que también lo vamos a sufrir en España.

En la web oficial de Netflix España hemos podido ver que la firma ha vuelto a subir los precios de dos de sus tres modelos de suscripción, concretamente el “estándar” y el “premium”, que han pasado de costar 9,99 euros y 11,99 euros a a 10,99 euros y 13,99 euros, respectivamente.

No hay duda de que es un incremento relativamente pequeño ya que hablamos de uno y dos euros de subida en cada tarifa, pero al año representa un total acumulado que acabaremos notando.

A pesar de todo es un movimiento poco agresivo que no afecta demasiado a su imagen y que no creemos que vaya a tener consecuencias importantes. También permite a Netflix no tener que “meter mano” al tema de las cuentas compartidas, uno de los mayores atractivos para los usuarios a día de hoy.

Netflix no ha dado una fecha oficial a partir de la cual entrarán en vigor los nuevos precios pero en su web oficial hay una referencia al cuatro de noviembre (tras cumplir el primer mes gratis), así que imaginamos que su aplicación es inminente.

Os recordamos que Netflix también ha realizado recientemente una fuerte apuesta por la creación de contenidos propios que supondrá un gasto total de 7.000 millones de dólares, así que esta subida de precios podría ayudarle a costear esa inversión.

Más información: NextPowerUP.