MSI confirma la gráfica GTX 1070 Ti

MSI ha actualizado su software de control añadiendo el soporte para la esperada GTX 1070 Ti, nueva dedicada que apunta a convertirse en la “reina” de la gama alta gráfica para consumo.

El soporte del MSI Afterburner 4.4.0 Beta 19 confirma un lanzamiento que podría llegar a finales de octubre como respuesta al lanzamiento de las Radeon RX Vega, las gráficas más potentes creadas nunca por AMD y un modelo “56”, sobre el papel muy interesante en términos de rendimiento/precio.

La GTX 1070 Ti estaría basada en el núcleo gráfico GP104 y tendría más procesadores CuDA (2432) que la GTX 1070, 152 unidades de texturizado y 64 unidades de rasterizado. Hay dudas en cuanto al tipo y velocidad de la memoria. Si las primeras informaciones apostaban por GDDR5X a 10 Gbps, las últimas apuntan a 8 GB de memoria GDDR5 a 9 GHz.

En cualquier caso, su objetivo sería acercarse a los niveles de rendimiento que ofrece la GTX 1080 (podría superarla bajo overclocking) a un precio significativamente inferior en los entornos de los 400 dólares, para batir a la Radeon RX Vega 56.

Interesante para un mercado gráfico de consumo cuyos modelos de última generación ha subido notablemente las prestaciones, pero también el precio medio. Y no, no terminan de bajar de precio. Quien quiera acceder a la gama alta tiene que aflojarse el bolsillo y no poco. Al menos la llegada de las “Vega” obliga a moverse a NVIDIA con nuevo modelo GTX 1070 Ti y seguramente un ajuste de precio para las GTX 1070 y GTX 1060. Se espera lanzamiento a finales de mes. Ya te contamos.