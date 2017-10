El lanzamiento de The Last of Us II se mantenía como un gran misterio hasta que Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora del juego, ha dejado caer en una entrevista que su llegada podría producirse en algún momento de 2019.

Dicha fecha tiene bastante sentido ya que hablamos de uno de los juegos triple A más importantes que lanzarán Naughty Dog y Sony en PS4 y PS4 Pro, y por tanto necesita tiempo para que sea posible llevar a cabo un desarrollo adecuado y evitar problemas.

Sin embargo también nos lleva a una fecha en la que estaríamos muy cerca del anuncio oficial de PS5, una consola que según las últimas informaciones que hemos tenido ocasión de ver será presentada entre mediados de 2019 y principios de 2020.

Esto sugiere que The Last of Us II podría tener una adaptación a la consola de nueva generación de Sony, cosa que tampoco nos sorprendería puesto que la compañía japonesa ya hizo lo mismo con The Last of Us y su adaptación a PS4.

Por otro lado también es posible sacar en claro que The Last of Us II sería la última entrega de la franquicia para PS4 y PS4 Pro, ya que una vez que PS5 llegue al mercado es posible que Sony empiece a abandonar el desarrollo de sus grandes franquicias para ambas consolas, que habrán quedado “obsoletas”.

Os recordamos que The Last of Us II continúa la historia de la primera entrega y que mantiene a los protagonistas principales, así que si tenéis pensado jugar a esta segunda parte es recomendable que antes hayáis terminado la primera.

