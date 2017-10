Civilization III: Complete Edition, gratis en Humble Store ¡Aprovecha!

Humble Store ofrece durante un par de días la posibilidad de conseguir Civilization III: Complete Edition, gratis y para siempre.

Para conseguirlo, sólo tienes que solicitarlo en el portal Humble Store logueado con tu cuenta y te ofrecerán un código de Steam para poder añadirlo al catálogo.

Civilization III: Complete Edition incluye el juego original, la expansión actualizada y mejorada para varios jugadores Sid Meier’s Civilization III: Play the World. además de todas las nuevas civilizaciones, escenarios y funciones de Sid Meier’s Civilization III: Conquests!

Hablamos de la tercera entrega de una de las sagas de estrategia más importante de la historia de los videojuegos, creada por todo un genio como Sid Meier.

No es la mejor entrega de la serie, pero aún así, es todo un clásico que no debe faltar en tu colección y más si te lo ofrecen de forma totalmente gratuita como hacen los chicos de Humble Store, una plataforma digital de videojuegos que si no existiera habría que inventarla y que nos ofrece semana a semana grandes ofertas, novedades como la pre-reserva de Destiny 2 y juegos gratuitos como este Civilization III: Complete Edition. ¡Aprovecha!