Así es el intercambio de aplicaciones en el iPhone X de Apple

Gracias a una filtración en forma de vídeo hemos podido ver en plena acción el funcionamiento del nuevo intercambio de aplicaciones que presenta el iPhone X de Apple, un terminal que como sabemos está llamado a convertirse en uno de los smartphones más populares del año.

El vídeo es corto pero al mismo tiempo resulta muy claro. Esta nueva característica es muy interesante, ya que permite al usuario moverse entre aplicaciones utilizando un simple gesto en la pantalla del smartphone.

Apple ya realizó una demostración muy completa en el evento de presentación del iPhone X, pero en este vídeo nos encontramos con una prueba independiente y ello representa un valor claro ya que confirma un funcionamiento óptimo y una fluidez total.

Os recordamos que el iPhone X de Apple llegará al mercado el próximo 3 de noviembre. Se podrá comprar directamente en las Apple Store y también será posible reservarlo a partir del 27 de octubre a través de la página web oficial del gigante de la manzana, pero su disponibilidad inicial será muy limitada.

Este nuevo smartphone mantiene el acabado en aluminio y cristal que hemos visto en los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, pero incorpora una pantalla AMOLED con formato 18:9 y resolución QHD+. Antes de terminar os dejo un resumen con sus especificaciones clave y el precio de venta.

Más información: GSMArena.

App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58

— Webastiaan the Sith (@sdw) 25 de octubre de 2017