Apple recuerda a los desarrolladores que adapten sus apps al iPhone X

El gigante de Cupertino encara la recta final previa al lanzamiento de su nuevo smartphone estrella y ha querido recordar a los desarrolladores que adapten sus aplicaciones al iPhone X, una tarea que no debería ser compleja ya que Apple ofrece una serie de herramientas que simplifican la tarea.

Los desarrolladores no sólo disponen de herramientas para adaptar aplicaciones al iPhone X, sino que también cuentan con un emulador que les permite probarlas como si corrieran en el terminal, así que disponen de todo lo que necesitan para asegurarse que el proceso de adaptación se ha llevado a cabo de forma satisfactoria.

La optimización y la adaptación de aplicaciones y juegos a cada nuevo iPhone juega un papel fundamental en el ecosistema móvil de Apple, ya que como sabemos iOS destaca por ofrecer un alto grado de optimización que hay que mantener cuando se produce alguna modificación importante.

Una de las más recordadas fue el salto de las pantallas de 3,5 pulgadas a las 4 pulgadas, cosa que ocurrió con el lanzamiento del iPhone 5. Algunos desarrolladores no hicieron la adaptación de sus aplicaciones a tiempo y éstas mostraban franjas negras al ser utilizadas en la pantalla de dicho smartphone.

Los posteriores incrementos del tamaño de pantalla y de la resolución también ha acabado pasando factura a algunos desarrolladores que no han llevado a cabo los ajustes necesarios, y por tanto sus aplicaciones no ofrecen un formato o una resolución apropiada en formatos como las 5,5 pulgadas y resolución 1080p de los iPhone serie Plus.

Volviendo al caso del iPhone X los de Cupertino han puesto un gran empeño en que los desarrolladores tengan cuidado con las particularidades del terminal (formato de pantalla 18:9 y la “muesca” superior). Han ofrecido instrucciones concretas del proceso a seguir y actualizaron Xcode para que dispongan de todo lo necesario.

