Nuevas pruebas confirman la fragilidad del iPhone X a las caídas

En este artículo hablamos de un tema que ha generado una gran expectación, la supuesta fragilidad del iPhone X ante las caídas. Es un tema importante porque dicho terminal tiene un acabado todo pantalla que implica nuevos desafíos estructurales, y también porque está rematado en cristal por sus dos caras.

Según Apple el vidrio que han utilizado en el iPhone X es el más resistente que se ha montado nunca en un smartphone. Tras ver las pruebas de resistencia a las que fue sometido dicho terminal pudimos sacar en claro que en lo que respecta a arañazos es comparable a cualquier terminal actual, es decir está a un nivel que podemos considerar como estándar.

Tras ver esa primera prueba de resistencia a las caídas nos llevamos una impresión bastante buena del nuevo terminal de Apple, pero el vídeo publicado por SquareTrade ha vuelto a poner en tela de juicio la fragilidad del iPhone X.

Como podemos ver en el mismo los resultados no tienen nada que ver con los que obtuvieron los chicos de Everything Apple Pro. El terminal queda dañado incluso tras la primera caída y en general no sale nada bien parado ya que acaba mostrado problemas graves que afectan a su correcto funcionamiento.

SquareTrade utiliza un sistema de valoración fundamentado sobre los resultados de sus pruebas de caída. En la imagen que acompañamos podemos ver que terminales como el Galaxy Note 8 y el iPhone 8 Plus tienen un riesgo alto de sufrir daño por caída, mientras que el iPhone 8 presenta un riesgo medio.

La puntuación global que ha recibido el iPhone X ha sido de 90 sobre 100, lo que significa que es el que tiene mayor riesgo de sufrir roturas por caída. Dado que su precio es de 1.149 euros protegerlo adecuadamente con una funda que amortigüe las caídas es algo imprescindible.

Más información: GSMArena.