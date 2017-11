Apenas ha pasado un día desde su lanzamiento pero ya hemos podido ver el estado de un iPhone X tras sufrir un daño muy grave que ha dejado el terminal en un estado lamentable, y que incluso ha expuesto la zona de carga inalámbrica.

Según la fuente de la noticia lo que vemos es un iPhone X que sufrió daño por caída pero no concreta nada más. El caso es que aunque algunos medios se han hecho eco de esta noticia parece una simple manipulación con la que sólo se buscaba llamar la atención.

En su momento Apple dijo que el cristal laminado utilizado en el iPhone X es el más resistente que se ha montado nunca en un smartphone, pero la presencia de un marco de acero inoxidable en el terminal y su elevado peso nos hacían dudar de su resistencia a las caídas.

Gracias a los chicos de Everything Apple Pro hemos podido salir de dudas y confirmar que esa imagen que acompañamos es efectivamente una manipulación y que ese iPhone X ha debido de ser tratado a martillazos.

Guy bought iPhone X today and already dropped it pic.twitter.com/seR0o5u63Z

— English Russia (@EnglishRussia1) 3 de noviembre de 2017