Todos los juegos acabarán teniendo micropagos, dice Take Two

Los micropagos se han convertido en un negocio muy importante dentro del mundo de los videojuegos. Lo que antaño se limitaba a títulos gratuitos y resultaba impensable en juegos de pago hoy representa una gran parte de los ingresos de firmas como Take Two (publicadora de GTA V), Ubisoft (Assassin´s Creed) y Activision Blizzard (Call of Duty y Destiny).

Podríamos citar muchos ejemplos y hablar de números pero nos basta un dato para tener una base suficiente sobre la que hablar de este tema desde una perspectiva más interesante, y es que sólo durante el tercer trimestre de 2017 Activision Blizzard obtuvo 1.000 millones de dólares gracias a los micropagos realizados a través de sus juegos.

Con esa cifra podemos entender a la perfección el peso que tiene este tipo de monetización en los videojuegos a día de hoy, y también explica que tanto publicadoras como desarrolladores hayan decidido en su mayoría abrazar de lleno ese modelo.

Take Two ha dicho que está convencida de que en el futuro todos los juegos acabarán teniendo micropagos y con todo lo que acabamos de decir nos parece muy probable, ¿pero es esto una buena o una mala noticia para los jugadores?

Hay títulos que todos disfrutamos durante largos periodos de tiempo y que nos gusta que sigan contando con soporte y nuevos contenidos. Uno de los mejores ejemplos es Guild Wars 2, que recibe contenidos tanto gratuitos como de pago y se sostiene parcialmente con micropagos.

En este sentido es una opción que puede ser interesante, sobre todo si esos micropagos no tienen efectos reales sobre el juego, es decir son meramente cosméticos o aportan una ventaja mínima. El problema viene cuando los desarrolladores introducen objetos de pago que afectan al equilibrio del juego para “incentivar” al usuario a gastar dinero.

Si la industria sigue la primera tendencia me parece perfecto, pero si se decantan por la segunda y van directamente al “pay to win” en todos sus juegos tendremos un serio problema.

Más información: Hexus.