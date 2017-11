Ya puedes jugar gratis a Starcraft II, requisitos completos

Os adelantamos la noticia hace unos días y al final se ha cumplido, ya puedes jugar gratis a Starcraft II de forma oficial a través de Battle.net, una buena noticia para aquellos que todavía no hayan tenido la ocasión de disfrutar de la segunda entrega de la conocida franquicia de Activision Blizzard.

Para empezar a jugar gratis a Starcraft II sólo necesitas contar con una cuenta de Blizzard. Si no tienes una puedes crearla de forma sencilla a través de este enlace, y una vez que la tengas sólo te faltará descargar el juego.

A diferencia de la versión Starter Edition, que ofrecía una pequeña parte del juego, en esta ocasión tenemos acceso a todo lo que hizo grande a Starcraft II, es decir podremos pasarnos la campaña completa y también tendremos acceso al modo competitivo con partidas clasificatorias.

Se mantienen como opciones de pago las expansiones que han llegado hasta el momento; Heart of the Swarm y Legacy of the Void, imprescindibles para completar el hilo argumental que abre Starcraft II, así que ya sabéis cómo piensan rentabilizar este alarde de generosidad.

Os recordamos que si os hicisteis con Starcraft II pagando en su momento Blizzard os da la posibilidad de conseguir Heart of the Swarm gratis hasta el 8 de diciembre. Todavía tenéis tiempo, pero no lo dejéis por mucho tiempo no sea que se os olvide.

¿Y qué hay de la posibilidad de que Blizzard lance una tercera entrega de Starcraft? Pues de momento es poco probable y no hay información oficial, pero esto tiene un lado positivo y es que tampoco ha sido descartado.

Requisitos mínimos