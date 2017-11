Es impresionante, el valor de Bitcoin supera los 9.000 dólares en apenas unos días y continúa imparable a contra viento y marea. No importa lo que los expertos digan, ni siquiera las opiniones de entes como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la criptodivisa es inmune a todo, y eso como dije en su momento es demasiado bueno para ser real.

Fue el pasado domingo cuando la conocida criptodivisa marcó un nuevo récord al alcanzar los 9.093,26 dólares, una cifra que nadie se habría imaginado que fuese posible hace apenas un año y que sin embargo se ha podido alcanzar en apenas unos días.

Decir que Bitcoin supera los 9.000 dólares sorprende, pero en mi opinión la clave no está tanto en la cantidad sino en las condiciones y el tiempo en el que se ha logrado superar esa meta. Como anticipamos todo juega en contra de dicha criptodivisa, pero a pesar de ello no ha dejado de crecer de forma sostenida y acelerada y ha doblado su valor en tres meses.

Sí, en tres meses. En agosto de este año os contamos que había llegado a los 4.500 dólares y ahora ha superado los 9.000 dólares. Si echamos la vista un poco más atrás y nos vamos a mayo de 2017 nos encontraremos con que dicha criptodivisa tenía un valor de 1.700 dólares.

En perspectiva, Bitcoin ha pasado de valer 1.000 dólares en enero de este año a superar los 9.000 dólares, lo que significa que ha multiplicado su valor por nueve en menos de un año.

¿Podrá seguir creciendo para siempre? Es evidente que no, nada puede crecer siempre, pero la pregunta clave que debemos hacernos no es esa sino hasta cuándo se seguirá inflando la burbuja y sobre todo qué ocurrirá cuando ésta explote.

Más información: Neowin.

The price of Bitcoin just crossed $9,000!https://t.co/fi55d4aaQr #CoinMarketCap #bitcoin pic.twitter.com/iLvYm87qAw

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 26 de noviembre de 2017