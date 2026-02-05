Bitcoin está en caída libre y arrastra al resto de criptomonedas

Bitcoin está en caída libre. Ayer miércoles sufrió otra fuerte caída que devolvió la criptomoneda a valores de noviembre de 2024. Y todo apunta que la tendencia negativa puede continuar: «no hay ninguna razón orgánica para que Bitcoin desacelere o detenga su caída», aseguran los analistas de Bloomberg.

Entre todas las promesas de Donald Trump cuando accedió a su segundo mandato como presidente de Estados Unidos destacó la de «convertir el país en la mayor reserva mundial de criptomonedas». El anuncio se tradujo entre los inversores regulaciones más flexibles y una supervisión más amigable para las monedas digitales, mientras que el establecimiento de la ‘Reserva Estratégica de Bitcoin’, marcó una ruptura radical con años de escepticismo regulatorio hacia las criptomonedas.

Este cambio hacia una mayor aceptación de las criptomonedas ha chocado con la creciente presencia de la familia Trump en el mercado de criptomonedas —desde monedas con la marca Trump hasta una empresa de criptomonedas que recientemente vendió una gran participación a inversores vinculados a los Emiratos Árabes Unidos—, lo que ha alimentado dudas sobre posibles conflictos de intereses, difuminando la línea entre la gobernanza y el beneficio privado.

La consecuencia fue un rally rápido de ascenso del Bitcoin y del resto de criptomonedas a máximos históricos que parecía no tener fin. Pero todo lo que sube baja y las parrafadas de Trump y el optimismo frente a estos activos digitales han quedado completamente anuladas. Tanto, que, quien se metiera en máximos, hoy lleva perdida la mitad de la inversión.

Otras criptomonedas populares, incluidas Ethereum, BMB y Solana, también han caído con fuerza, ya que los inversores se están retirando de los activos de alto riesgo en medio de una gran volatilidad.

Bitcoin está en caída libre y las dudas se acumulan

Forbes ha reunido información de varios analistas y la opinión hacia la dirección donde van a dirigirse las criptomonedas son altamente contradictorias. La nominación de Kevin Warsh por parte de Trump como presidente de la Reserva Federal puede haber provocado parte de la reciente liquidación, dicen algunos expertos, pero los analistas del Deutsche Bank dijeron que «la caída tan amplia se debe principalmente a retiros masivos de EFT institucionales».

La venta masiva de bitcoin no se atribuye a un solo factor, según Rob Hadick, socio general de Dragonfly Capital, quien dijo a CNBC que es optimista sobre las perspectivas a medio y largo plazo para el token.

Otros no son tan optimistas, incluido el inversor Michal Burry, a quien se le atribuye la predicción de la crisis inmobiliaria de 2008, advirtió en Substack que la caída de Bitcoin podría crear una «espiral de muerte» que dañe a las empresas que han apostado fuerte por la moneda, y agregó que «no hay ninguna razón de caso de uso orgánico para que Bitcoin desacelere o detenga su descenso».

Precaución, amigo

Bitcoin ha hecho rico a unos pocos y ha arruinado a muchos. Si el mercado bursátil general se ha convertido para algunos en un casino, lo de las criptomonedas es simplemente una ruleta. Aunque su uso se sigue normalizando y hoy alcanza a sitios que hace unos pocos años parecían imposibles, sigue siendo un valor altamente especulativo con volatilidad máxima que puede dejar KO a un inversor en muy poco tiempo. Precaución máxima con la inversión en criptomonedas: la banca siempre gana.