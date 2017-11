Wired: Ciao Chrome, Firefox Quantum es el navegador de 2017

Firefox Quantum (versión 57) es la versión del navegador web de Mozilla más importante de los últimos años por sus mejoras en rendimiento, estabilidad, consumo de recursos e interfaz de usuario.

Está disponible para plataformas Windows, Mac y Linux y su objetivo no es otro que contrarrestar el dominio actual de Chrome en el mercado de navegadores web y situarse en el puesto que corresponde al desarrollo libre y abierto que se convirtiera en la primera gran alternativa a los Internet Explorer que han monopolizado el mercado desde la defenestración de Netscape.

Firefox Quantum ha sido bien recibido. Uno de los editores (David Pierce) de la prestigiosa revista Wired se ha unido a las críticas positivas con un artículo de opinión en el que más allá de pruebas de rendimiento manifiesta su experiencia de uso en los diez días que lleva en el mercado.

El titular –“Ciao Chrome, Firefox Quantum es el navegador de 2017”– no deja lugar dudas sobre su opinión a pesar que sus expectativas “no eran demasiado altas” después de unas versiones anteriores que para la mayoría han estado por debajo de lo que ofrece Chrome.

Pierce valora -como todos los que estamos probando la versión- la mejora de rendimiento con el motor web CSS de nueva generación, Servo; la programación en Rust y la mejora del multiproceso implementado desde Firefox 54 que además de rendimiento ofrece mayor estabilidad.

También destacadas las mejoras en el consumo de recursos bajo el objetivo de “lograr el justo equilibrio entre la velocidad y el uso de la memoria” y el rediseño de la interfaz con “Photon UI” que deja un Firefox muy parecido a Chrome en este aspecto, lo que -porqué no decirlo- es una apuesta ganadora.

Firefox Quantum es para Wired “mejor, más rápido y más inteligente que Chrome”. No sabemos si la valoración llega a tanto porque pruebas propias no indicaban eso al menos en rendimiento, pero no hay duda que es un gran paso adelante de Mozilla y una base sobre la que construir un desarrollo imprescindible para la Web por su carácter abierto y como alternativa a Chrome.

Tú valoras. Por lo menos te aconsejamos lo pruebes además de recomendarte la lectura de nuestras propias impresiones de la mano de nuestro editor de MuyLinux. Y como sabemos que son miles los que utilicen Firefox entre nuestros lectores, no dejes de contarnos tus impresiones. Descarga e información | Firefox Quantum