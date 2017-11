Windows 10 gobierna 600 millones de dispositivos ¿Mucho, poco?

Windows 10 está presente en 600 millones de dispositivos activos, según el anuncio del CEO de Microsoft, Satya Nadella, realizado en la reunión anual con accionistas.

Windows 10 sigue creciendo y es lógico. Ya no se venden PCs con Windows 7 u 8.1 y todos los equipos nuevos bajo la plataforma de Microsoft pre-instalan Windows 10. Microsoft lo ha impulsado a todos los niveles, desde su gratuidad para licencias de Windows 7 y Windows 8.1 que oficiosamente se ha extendido al menos hasta el 31 de diciembre, hasta imponer limitaciones para su uso en las nuevas generaciones de procesamiento de Intel y AMD.

Además, Microsoft no va a mejorar ninguna característica de Windows 7 y 8.1, limitándose a lanzar parches de seguridad para ellos. Windows 10 es el único que puede manejar los nuevos dispositivos de realidad virtual basados en la plataforma Windows Mixed Reality; el único con soporte para las librerías multimedia DirectX 12; el único con el navegador Edge; tienda Microsoft, Cortana, conexión con Xbox y un largo etc, de características que no están presentes en sistemas anteriores. Está claro que no están en Windows 7 no por motivos técnicos, sino comerciales.

Windows 10 ¿Éxito o fracaso?

Ni una cosa ni la otra. Ya hemos hablado otras veces de la botella “medio llena-medio vacía”. Y esa es la situación del sistema. Microsoft anunció los 300 millones de dispositivos activos en mayo de 2016 y los 400 millones en septiembre de 2016. Los 500 millones llegaron este año en la BUILD y ahora llega el anuncio de los 600 millones después del lanzamiento de la última versión Fall Creators Update.

600 millones de dispositivos no es una cifra despreciable, pero conviene aclarar que no sólo se trata de ordenadores personales, sino que incluye smartphones, tablets, consolas Xbox, todos los dispositivos con tecnología HoloLens, wearables, asistentes, dispositivos IOT, lo que llegue del nuevo Windows 10 ARM y cualquier dispositivo que utilice el sistema.

Microsoft anunció en el lanzamiento del sistema que aspiraba a lograr 1.000 millones de dispositivos activos en 2-3 años. El tiempo ha ido pasando y la implantación de Windows 10 está lejos de las previsiones iniciales. A pesar del crecimiento y rozar el 30% de cuota de mercado en las últimas estadísticas, Windows 7 sigue siendo el rey del escritorio informático.

Windows 10 seguirá ganando cuota y dispositivos activos, pero los objetivos iniciales no se han cumplido y el crecimiento llega más por la inercia tecnológica y tácticas comerciales de Microsoft que por su propio valor. Windows 7 gobierna hoy 1 de cada 2 ordenadores personales.