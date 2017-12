Llega Android Go, la versión ligera optimizada para móviles básicos

Android Go es una variante ligera del sistema operativo móvil de Google optimizada para smartphones de gama de entrada a la plataforma. Fue presentada en la conferencia Google I/O 2017 y ha comenzado a liberarse para los OEM.

Google ha estado trabajando en los últimos años con los fabricantes de teléfonos inteligentes para ofrecer dispositivos de nivel de entrada con un rendimiento decente y actualizaciones entregadas directamente desde Google. La iniciativa ha sido protagonizada por Android One.

Ahora, Android Go quiere ir más lejos y tiene el objetivo de alcanzar a los “próximos mil millones de usuarios” móviles. El sistema cuenta con una optimización especial que le permite funcionar en terminales económicos que incluyan desde 512 Mbytes a 1 Gbyte de memoria RAM.

De acuerdo con Google, los beneficios para el usuario final serán tangibles, con mejora del tiempo de arranque de un 30 por ciento más rápido y una optimización de espacio de almacenamiento hasta dos veces el sistema operativo “regular”. Ello se logrará con el grupo de apps optimizadas bajo “Google Go”, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome o el nuevo administrador de archivos, Files Go.

Todas estas apps (y las adicionales) no podrán superar los 10 Mbytes de espacio y también usan menos memoria. Incluyen características para trabajar en modo off-line y cuentan con funciones para ahorro de datos.

También la tienda oficial tendrá un tratamiento “Go” y la Play Store para Android Go tendrá un espacio personalizado, bien definido para indicar que están dedicadas a esta versión ligera de Android.

Android Go estáy su lanzamiento ha sido anunciado en India, un mercado potencialmente importante para esta versión del sistema, que cuenta con más usuarios de móviles que países como Estados Unidos. Google ya lo está entregando a los OEM y los primeros terminales con el sistema estarán disponibles a comienzos de 2018.