Mr Robot en Firefox: un error que socava la confianza en Mozilla

No ha sido un buen fin de semana para Mozilla y el caso del Mr Robot en Firefox amenaza con frenar su incipiente recuperación en cuota de mercado de navegadores web tras el lanzamiento del sobresaliente Firefox Quantum.

Te ponemos en situación de este Mr Robot en Firefox. Usuarios de la versión inglesa de Firefox se encontraron una extensión denominada “Looking Glass” -en principio- instalada si su consentimiento ni conocimiento en el navegador. Un plug-in misterioso sin ninguna descripción salvo un titular que rezaba “Mi realidad es simplemente diferente que la tuya”.

Todo apuntaba a un ‘bug’ del navegador o lo que era peor, que una pieza de malware se había instalado en Firefox porque no había referencias a este plug-in, funcionamiento o cómo había sido instalado. Los usuarios comenzaron a reseñarlo en agregadores como Reddit y Mozilla salió a dar explicaciones. No se trataba de ningún virus sino de una campaña de marketing viral, un “juego”, “una colaboración entre Mozilla y los responsables de la serie estadounidense” dedicada a hackers y seguridad informática, Mr Robot en Firefox, para promocionar la próxima temporada.

Mozilla retiró el plug-in instalado por defecto como parte de su navegador, explicó que la extensión no había recopilado ninguna información de los usuarios y lo trasladó con las debidas referencias como un plug-in opcional, el sitio donde debía haber estado desde el principio.

Mr Robot en Firefox – Mozilla no está para juegos

Las críticas no han cesado y sinceramente, Mozilla no puede permitirse el lujo de estos “jueguecitos”. Una organización que presume de su ausencia de lucro y que tiene a la seguridad y privacidad como bandera en el desarrollo de Firefox, no puede incluir como parte de su navegador una extensión tan “vaga y siniestra” que era “indistinguible de cualquier pieza de malware”, como ha señalado el mismo desarrollador de Mozilla, Steve Klabnik.

“Necesitamos que nuestros usuarios confíen en que estamos trabajando honestamente en sus mejores intereses. Esto es completamente contrario a eso”, ha criticado Klabnik.

Mozilla puede haber conseguido el objetivo de un marketing viral, pero instalar un complemento sin descripción significativa, sin conocimiento y sin consentimiento claro del usuario es algo muy alejado de los valores por los que millones de usuarios confiamos en el uso de Firefox.

Mozilla ha comentado que la instalación se realizó en usuarios que tenían activado el programa Shield Studies, la “plataforma de pruebas de usuario para nuevas propuestas, ideas y características”, dando a entender que sí existía consentimiento para instalar este tipo de complementos. Además, ha publicado el código fuente de la extensión y los cambios en el navegador para señalar que la extensión “Looking Glass” (un Alternate Reality Game) no hacía realmente nada hasta que el usuario no decidiera participar en el “juego”.

Aclaraciones necesarias, pero no sabemos si suficientes para pasar página del caso Mr Robot en Firefox. Un error grave, principalmente por la falta de transparencia, que socava la confianza en Mozilla en una época donde notables desarrollos como Firefox Quantum deben permitir recuperar la cuota de mercado perdida frente a Chrome.