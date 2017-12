Once consejos para sacar el máximo partido a tu router

: Si vas a utilizar conexiones inalámbricas debes tener mucho cuidado con la colocación de los dispositivos que vas a utilizar, ya que si los mismos se encuentran muy lejos o detrás de muchos obstáculos es posible que la señal del router no llegue adecuadamente, y que por tanto no puedas disfrutar de una experiencia óptima.

: Por lo general en los sistemas actuales no hay problemas a la hora de jugar online y por tanto no es necesario abrir puertos adicionales ya que basta con aquellos que vienen abiertos por defecto. Con todo si tienes problemas de rendimiento puedes contactar con el soporte técnico de cada juego en concreto y consultar si necesitas abrir algún puerto adicional, pero te recomendamos que no lo hagas a loco ya que pueden suponer un riesgo para la seguridad de tu router y de tu propio equipo.