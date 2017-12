El gigante de Redmond ha confirmado oficialmente los cuatro juegos gratuitos que ofrecerán en la promoción Games with Gold de enero y debemos reconocer que han hecho una selección muy buena, tanto para los usuarios de Xbox One como para los de Xbox 360.

Por si alguien se ha perdido y no sabe qué es exactamente esta promoción recordamos que es un evento mensual con el que Microsoft permite a los suscriptores de Xbox Live conseguir juegos gratis. Para ello deben tener una suscripción activa en la modalidad Gold (de pago) y reclamar a tiempo cada juego (no hace falta instalarlos).

Dicho esto pasamos a repasar los títulos elegidos para el Games with Gold de enero:

Xbox 360 : Tomb Raider Underworld será el primero en llegar. Estará disponible del 1 al 15 de enero, y del 16 al 30 de enero podremos conseguir Army of Two.

: Tomb Raider Underworld será el primero en llegar. Estará disponible del 1 al 15 de enero, y del 16 al 30 de enero podremos conseguir Army of Two. Xbox One: Durante todo el mes de enero podremos hacernos con The Incredible Adventures of Van Helsing III, un juego que bebe del concepto Diablo pero que tiene personalidad propia y resulta muy recomendable. Desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero podremos conseguir Zombi, un juego ambientado en un apocalipsis zombi que tiene lugar en Londres.

Los dos juegos de Xbox 360 son compatibles con Xbox One, lo que significa que una vez más los usuarios de la consola de nueva generación de Microsoft se llevarán cuatro juegos gratis gracias a la retrocompatibilidad.

Recordad que en el caso de Xbox One es necesario mantener activa la suscripción a Xbox Live Gold para seguir disfrutando de los juegos conseguidos a través de Games with Gold, cosa que no ocurre con Xbox 360 ya que podremos seguir jugando sin problema aunque la cancelemos.

