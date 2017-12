Nuevo “huevo de Pascua” en los coches Tesla tras la última actualización

La firma de Elon Musk ha introducido un nuevo “huevo de Pascua” en los coches Tesla con la actualización de firmware 2017.50.2, la última que han liberado coincidiendo con el inicio de la temporada navideña, y la verdad es que han sido bastante originales.

Todos los coches Tesla que hayan actualizado a ese nuevo firmware pueden acceder a este “huevo de Pascua” siguiendo los pasos que os damos a continuación:

Hacemos una pulsación prolongada sobre la letra “T”.

En la pantalla de información desilizamos hacia arriba para revelar el menú secreto que muestra el “huevo de Pascua”.

También podemos activarlo con un comando de voz. Para ello sólo hay que decir “Ho Ho Ho”.

El resultado es el que podéis ver en el vídeo, un cambio a una estética totalmente navideña en la que Papá Noel y los renos son los grandes protagonistas. Sí, el coche del conductor aparece representado por el trineo del primero y el tráfico por los segundos.

No es la primera vez que los chicos de Tesla nos sorprenden con un modo navidad especial para sus coches y aunque éste me ha parecido original y trabajado lo cierto es que me gustó más el que vimos en este artículo.

Tesla se mantiene como una empresa puntera en el sector de los coches eléctricos y semi-autónomos y debemos reconocer sus esfuerzos en este mercado, ya que ha contribuido de forma innegable a acelerar los planes de gigantes como Audi, Volkswagen y Mercedes de cara al abandono de los motores basados en combustibles fósiles.

