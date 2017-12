Elon Musk promete una pickup Tesla

Elon Musk ha anunciado una pickup Tesla que llegaría al mercado después del Model Y, el crossover/pequeño SUV que la firma espera comercializar en 2020.

Queda claro que la firma automovilística que está revolucionando el mundo del motor no va a dejar ningún segmento por explorar. La pickup Tesla será los siguiente a desarrollar: “prometo que haremos una camioneta de reparto justo después del Model Y. Tengo los elementos de diseño e ingeniería fundamentales en mi mente desde hace casi 5 años. Me muero por construirla”, contestó Musk en Twitter a las preguntas de un usuario sobre el particular.

En términos de tamaño, Musk dijo que sería un poco más grande que la popular F-150 de Ford. Y poco más. La pickup Tesla estaba cantada. A principios de año ya se comentó y en la presentación del camión eléctrico, se pudo ver una imagen de un boceto de ella.

Además de su primer camión eléctrico, Tesla presentó un roadster con 1.000 km de autonomía. Un espectacular superdeportivo eléctrico concebido como un descapotable 2 +2, que además de una autonomía enorme (el doble que la del Tesla 3) gozará de una potencia descomunal, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 1,9 segundos y con una velocidad máxima de 400 km/h.

Antes del roadster, llegará al mercado el anunciado Model Y, el pequeño SUV-crossover basado en la plataforma del Model 3 en el que también trabaja la compañía.

No hay duda del cambio de era. Hay fechas concretas para la prohibición de venta de vehículos de combustión que utilicen gasolina o gasóleo para alimentar la propulsión. Todos los fabricantes están apostando por híbridos y/o 100% eléctricos para un futuro cercano. Tesla es la estrella emergente de todos ellos.