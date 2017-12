Hace un par de días vimos que HTC y Motorola confirmaban que no reducen el rendimiento de sus smartphones cuando sus baterías envejecen y que no tienen pensado recurrir a esa práctica, pero también os dijimos que otros gigantes como Samsung y LG todavía no habían hecho comentarios al respecto.

Poco han tardado las surcoreanas en dar su punto de vista sobre este tema y como cabía esperar ambas han dicho que tampoco reducen el rendimiento de sus smartphones y no, no van a empezar a hacerlo bajo el argumento de la autonomía y las baterías envejecidas.

A continuación os dejamos una traducción directa de los comunicados de LG y Samsung:

“LG Electronics, Inc .: ¡Nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos! Nos importa lo que piensen nuestros clientes. Samsung Electronics Co., LTD .: La calidad del producto ha sido y siempre será la principal prioridad de Samsung Mobile. Garantizamos una mayor duración de la batería de los dispositivos móviles de Samsung a través de medidas de seguridad multicapa, que incluyen algoritmos de software que controlan la carga de la batería y la duración de la carga. No reducimos el rendimiento de la CPU a través de actualizaciones de software durante los ciclos de vida del teléfono”.

Apple se ha quedado sola en medio de una polémica que ya le ha costado una oleada de críticas y una buena ronda de demandas colectivas. Esperamos que esto haga recapacitar a la firma de Cupertino y que deje de limitar el rendimiento de los iPhone contra la voluntad de sus usuarios, independientemente de la excusa de las baterías desgastadas.

Sí, sabemos que en teoría lo hacen por el bien del usuario, ¿pero por qué para Apple que tiene ese grado de optimización con iOS es necesario y para otras firmas que usan Android no? Ahí está la clave y es que hay algo que no cuadra en el argumento de la firma de Tim Cook.

Más información: PhoneArena.