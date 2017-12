La polémica por las baterías desgastadas y la reducción de rendimiento en iPhones antiguos que introduce Apple está lejos de acabar. En este artículo ya hemos podido ver la respuesta oficial que ha dado el gigante de Cupertino, quien ha prometido llevar el tema a partir de ahora con una mayor transparencia, pero no piensa cambiar de actitud.

Esto quiere decir que los iPhones antiguos con baterías desgastadas seguirán perdiendo rendimiento de forma notable por la bajada de frecuencia de la CPU para mantener una buena autonomía, algo que francamente no ha gustado a nadie y que ha costado a Apple varias demandas colectivas.

HTC y Motorola han querido aprovechar la situación para hablar sobre esta cuestión en relación a sus productos y ambas han sido contundentes; no van a reducir el rendimiento de sus smartphones en función del envejecimiento de las baterías. Otras empresas como Samsung o Google todavía no han hecho comentarios en este sentido, pero su postura debería ser idéntica a la de aquellas.

Sin duda esto nos lleva a preguntarnos por qué HTC y Motorola no ven obligatorio reducir el rendimiento para mantener una buena experiencia con baterías envejecidas y Apple sí, una cuestión que como no podía ser de otra forma no hace más que incrementar la polémica.

Lo más inteligente sería que Apple permitiese al consumidor elegir si quiere mantener el rendimiento a costa de una menor autonomía o reducir éste a cambio de mejorar la duración de la batería, pero como dijimos es algo que los de la manzana no han valorado de momento.

Habrá que ver cómo evoluciona la situación pero los de Cupertino no lo tienen nada fácil, ya que en Francia la HOP (organización llamada “Detener la obsolescencia planificada”) ha denunciado a Apple por vía penal alegando:

“Todo está organizado para obligar a los consumidores a renovar sus teléfonos inteligentes. Es nuestra misión defender a los consumidores y el medioambiente contra este desperdicio organizado por Apple”.

En la querella piden dos años de cárcel, una multa de 300.000 euros (el máximo previsto por el tipo penal aplicable) y un 5% de los beneficios de Apple.

Más información: HotHardware.