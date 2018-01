La gente sigue sin utilizar correctamente el Autopilot de Tesla

El Autopilot de Tesla no es un sistema totalmente autónomo, ya hemos hablado de ello en ocasiones anteriores y en este artículo recordamos que se encuentra en una posición intermedia dentro de la escala que creó la NHTSA.

Por si alguien no conoce dicha escala vamos a hacer un repaso antes de profundizar en la noticia:

Grado cero: Equivale a un coche tradicional, no hay sistemas automatizados.

Grado uno: Es un nivel básico que no cuenta con características avanzadas, como la detección de objetos.

Grado dos: Se automatizan de forma parcial algunas tareas y se pueden reconocer ciertos objetos.

Grado tres: Es el que tiene Tesla actualmente. El sistema puede conducir el coche de forma autónoma en condiciones concretas, pero debe haber un conductor humano atento y listo para intervenir si es necesario.

Grado cuatro: Se elimina la figura del conductor humano, pero el sistema presenta todavía limitaciones en condiciones concretas.

Grado cinco: Es el nivel máximo y por tanto implica una automatización total de la conducción. No requiere ninguna intervención humana en ningún caso.

Ahora que tenemos claros los diferentes niveles de conducción autónoma podemos interiorizar mejor las posibilidades que ofrece el Autopilot de Tesla, y el uso que se debe hacer del mismo durante cada recorrido.

Pues bien, a pesar de todas las advertencias que ha lanzado Tesla y de los avisos en los que ha indicado que siempre debe haber un conductor atento al volante los usuarios siguen haciendo caso omiso, y las consecuencias podrían acabar siendo trágicas.

No es una exageración por nuestra parte, sino una realidad que queda patente cuando vemos el accidente que ha ocurrido en Dayton, Ohio. Un Tesla que iba circulando con el Autopilot activado ha colisionado con un camión de bomberos que estaba parado en la autopista ayudando a otro conductor.

A pesar de lo aparatoso del accidente no hubo que lamentar daños personales, pero es evidente que el conductor no iba atento a la carretera ya que no hizo nada por evitar el impacto. Con todo las autoridades han confirmado el inicio de una investigación que afectará a la propia Tesla.

