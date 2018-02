DeX Pad, así se convertirá en PC el Galaxy S9

Samsung presentará en un par de semanas en Barcelona su nuevo tope de gama en smartphones. El Galaxy S9 no vendrá solo y una nueva base de expansión denominada DeX Pad será el complemento para los que busquen utilizar el terminal más allá de sus funciones de móviles inteligentes.

DeX Pad será la continuación del Samsung DeX Station creado para los Galaxy S8. Toda una novedad que permite convertir el smartphone en un PC al conectarlo a una pantalla externa, ratón y teclado, ofreciendo una experiencia de sobremesa completa mediante un entorno Linux.

La base ha sido filtrada por el omnipresente Evan Blass y muestra un diseño diferente al anterior, que permitirá conectar el Galaxy S9 en posición tumbada para usarlo como un Touch Pad sobre el entorno de escritorio.

Como todas estas estaciones de acoplamiento también será capaz de recargar la batería del móvil inteligente usando carga rápida adaptativa y Samsung promete sacar contenido hacia monitores externos y televisores mediante los puertos USB Type-C y HDMI que incluye con resoluciones de hasta 4K (3840 x 2160 píxeles) a 30 FPS. También vemos dos puertos USB Type-A para conectar periféricos como ratón y teclado.

El objetivo es el mismo que el anterior para el S8: convertir un smartphone en todo un PC móvil con Linux. No es el primer móvil inteligente que pretende ofrecer funciones de PC, pero la experiencia de Samsung con el S8, el soporte del que es el primer productor mundial de móviles y el aumento de potencia de los chipsets de ARM, debe mejorar la experiencia y justificar -en parte- su alto precio de venta.

No vamos a obtener una estación de trabajo o una máquina dedicada para juegos triple A, pero sí un PC básico de escritorio al conectar monitor y periféricos, aumentando la versatilidad de nuestro smartphone. No se ha facilitado precio. Esperemos que Samsung pueda ajustarlo porque el actual no es económico.

DeX Pad debe ser presentado junto a los Galaxy S9 el 25 de febrero con disponibilidad a partir del 16 de marzo.