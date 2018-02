Google marcará las páginas web HTTP como “no seguras” a partir del mes de julio con el lanzamiento de la versión 68 de su navegador Chrome.

A lo largo de los últimos años, Google ha apostado por el uso de HTTPS para ayudar a mantener los datos de navegación a salvo de cualquier persona que pudiera estar espiando el tráfico web mientras está en tránsito entre el navegador y el servidor. Hypertext Transfer Protocol Secure es la versión segura de HTTP y utiliza un cifrado SSL/TLS.

Desde Chrome 62, Google ha venido marcando como no seguras páginas HTTP con formularios o las que solicitaran contraseñas o datos de tarjetas de crédito. A partir del Chrome 68 lo hará con todas las que no hayan sido migradas a HTTPS.

Los desarrolladores han escuchado con claridad la llamada y Google señala que 81 de los 100 mayores sitios web del planeta utilizan HTTPS por defecto. El 80 por ciento del tráfico de Chrome sobre Chrome OS y Mac está protegido, mientras que el de Windows es del 70% y el de Android, 68%.

Aún así, hay millones de sitios web HTTP que no han migrado todavía. Habilitar HTTPS no siempre es trivial y a pesar de las advertencias de Google (que no solo conlleva avisos sino peor posicionamiento) es seguro que muchos de ellos continúen sin cifrado seguro después del Chrome 68.