Apple patenta sistema de doble pantalla táctil para MacBook

Apple ha registrado una patente que refiere un sistema de doble pantalla táctil que podría utilizarse en los portátiles MacBook o como accesorio en los tablets iPad. Una novedad ya que Apple se ha negado hasta ahora a ofrecer un MacBook con pantalla táctil frente a la gran apuesta que el resto de fabricantes ha realizado por esta tecnología y que se ha concretado en una oferta completa de híbridos, 2 en 1 o convertibles.

El jefe de diseño de Apple, Jony Ive, explicó en su momento que el MacBook “no era el equipo adecuado para esta tecnología”. Algunos vieron más motivos comerciales que otra cosa (en el sentido de no canibalizar las ventas de tablets iPad) porque un MacBook táctil es un equipo que muchos esperaban.

Terminará llegando. En Apple no tienen problema en dar la vuelta a sus propios argumentos (lápiz óptico, grandes pantallas en iPhone, teclados para iPad, etc) aunque quizá de una manera diferente a lo que hay en el mercado. La patente que ha salido a la luz iría en esa línea, ofreciendo tecnología táctil pero no con digitalizador en la misma pantalla como se usa masivamente.

La segunda pantalla iría situada donde se localiza el teclado de un portátil. En tono menor, algo de ello hemos visto en el último MacBook Pro cuya mayor novedad fue la barra táctil Touch Bar situada en la posición de las teclas de función y que ofrece un montón de funcionalidades como te contábamos en el análisis del equipo. Esta doble pantalla para MacBook iría mucho más lejos ya que abarcaría todo el teclado a modo de un teclado virtual OLED multitáctil con otras funciones añadidas, como el uso de lápices ópticos para toma de notas o dibujo.

Este sistema de doble pantalla también podría usarse como una base de expansión para los tablets iPad Pro y convertirlos -de verdad- en los “PCs” que promete Apple y que no serán tales hasta la fusión de macOS e iOS.

La patente también menciona la posibilidad de “sensores de fuerza”, tal vez para permitir la inclusión de funciones Force Touch aprovechando el motor táptico de Apple (sin duda el mejor integrado del mercado). Una alternativa a la ausencia de las típicas pulsaciones de teclas a los que estamos acostumbrados. No hay garantías que esta patente se concrete en productos comerciales, pero interesante en todo caso.