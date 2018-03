Un grupo de ladrones ha debido pensar que sustraer criptodivisas es demasiado “típico”, ya que en lugar de ello han preferido robar nada más y nada menos que 600 servidores dedicados al minado de Bitcoins, toda una sorpresa que ha ocurrido en Islandia.

La operación ha generado mucho revuelo, tanto que algunos medios le han dado el nombre de “Big Bitcoin Heist” y sin duda le viene como anillo al dedo puesto que se trata de un robo sin precedentes en Islandia que por el modus operandi se atribuye a un grupo bien organizado.

Hemos podido confirmar que el robo se produjo de forma escalonada entre diciembre del pasado año y enero de 2018, aunque la policía de Islandia decidió mantenerlo en secreto porque pensaron que podría facilitar la captura de los responsables.

No estaban equivocados ya que hasta el momento han logrado detener a once sospechosos, entre los que se encuentra un guardia de seguridad que habría jugado un papel clave para asegurar el éxito de la operación. Todos ellos se encuentran bajo custodia y a la espera de juicio, pero los servidores no se han podido recuperar de momento.

Se estima que los 600 servidores dedicados al minado de Bitcoins que fueron robados tienen un valor aproximado de 2 millones de dólares, pero debemos ver más allá de esa cifra y tener en cuenta su rentabilidad ya que se trata de equipos optimizados y adaptados a dicha tarea que podrían generar ingresos por valor de varios millones de dólares en Bitcoins a corto plazo.

La policía ha comentado que espera poder rastrear dichos servidores aprovechando que su uso simultáneo supondrá un consumo de energía muy elevado, pero imaginamos que habrán tenido en cuenta la posibilidad de que se acaben vendiendo fuera del país.

Más información: Neowin.