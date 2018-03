Motorola pretende lanzar un casco de realidad virtual para móviles

La realidad virtual se está abriendo poco a poco paso en el mercado de consumo, y aunque soluciones para PC como Oculus Rift se están llevando el protagonismo mediático, los smartphones han conseguido ocupar un importante hueco en el sector.

En lo que se refiere a cascos de realidad virtual para colocar un móvil en ellos, el más conocido es el Gear VR de Samsung, al que pronto le saldrá un nuevo competidor. Motorola puso en marcha hace tiempo un concepto llamado Moto Mods, cuya intención es la de ampliar las posibilidades de algunos de sus smartphones mediante accesorios que añaden o mejoran ciertas características.

Aprovechando que la realidad virtual está cada vez más presente y su propia iniciativa de accesorios, el conocido filtrador Evan Blass ha mostrado que Motorola pretende lanzar un Mod, con casi toda probabilidad para los Moto Z, que sería un casco de realidad virtual aparentemente similar al Samsung Gear VR, aunque a diferencia de otros dispositivos con el mismo propósito, en la imagen se puede ver una salida para la cámara.

This is a hell of a Mod… pic.twitter.com/Mah61AYIZr

— Evan Blass (@evleaks) March 9, 2018