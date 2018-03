YouTube anuncia una presunta alianza con Wikipedia para combatir las noticias falsas

La propagación de las noticias falsas se ha convertido en un problema no solo para la sociedad, sino también para los principales portales de Internet, que pueden jugar, sin querer, un rol bastante desafortunado en la difusión de mentiras.

Con el fin de luchar contra las noticias falsas, YouTube ha anunciado una alianza con Wikipedia para incluir contexto a los vídeos. Este movimiento apunta sobre todo contra vídeos que se apoyan en teorías de la conspiración para por lo menos mostrar información sobre la versión acordada de los hechos procedente de la conocida enciclopedia abierta y libre.

Sin embargo, ciertas voces apuntan a que la alianza no es más que un intento de Google de lavarse las manos y librarse de la responsabilidad por supuestamente facilitar el acceso a contenido incendiario y de teorías de la conspiración a través de su propio algoritmo. La Fundación Wikimedia, encargada del mantenimiento de Wikipedia, ha publicado en Twitter un comunicado en el que se puede leer su agradecimiento, pero a la vez preocupaciones y dejando claro que aquí no hay ningún acuerdo formal, ya que no se les ha consultado.

Aquí también se puede destacar lo comentado por Katherine Maher, ejecutiva de Wikimedia, quien dijo a través de una serie de tweets que “francamente, no queremos que confíes ciegamente en nosotros. Seguro que somos precisos que en la mayoría de los casos, pero no siempre. Queremos que leas Wikipedia con un ojo crítico. ¡Comprueba las citas! ¡Edita y corrige la información imprecisa! No puedes hacer eso con un simple resultado de búsqueda. Sabemos que cuanto más personas lean Wikipedia desde una perspectiva crítica, mejor será. Los editores a menudo están en la primera línea de las conversaciones sobre la verdad y los hechos.”

En pocas palabras, se puede decir que YouTube no se ha asociado con Wikipedia, sino que usa la enciclopedia para evitar hacer un trabajo que, al menos parcialmente, tendría que hacer el propio portal de vídeos.

Fuente: MSPowerUser