Serious Sam 4: Planet Badass será uno de los protagonistas del E3 2018

Es oficial, la desarrolladora Croteam ha presentado el primer tráiler de Serious Sam 4: Planet Badass, nueva entrega de uno de los juegos de acción en primera persona más conocidos y más importantes de la historia de los videojuegos.

Se espera que su presentación completa tenga lugar durante la conferencia que Devolver Digital ofrecerá en el E3 de 2018, un evento muy importante que como sabemos tendrá lugar durante el próximo mes de junio.

Como habréis podido imaginar la información es escasa y el tráiler que han publicado y que acompañamos al final del artículo no revela demasiadas cosas, pero podemos sacar en claro que Serious Sam 4: Planet Badass mantedrá el espíritu gamberro y la acción frenética que hizo tan grande a esta franquicia.

Desde el punto de vista técnico por lo que veo en el vídeo parece que han utilizado el motor gráfico Serious Engine 4, sucesor del Serious Engine 3.5 que utilizaron en la anterior entrega de la franquicia y que debería marcar un salto importante en lo que a calidad gráfica se refiere.

El juego ya ha sido listado en Steam, un detalle interesante que sugiere que su lanzamiento podría estar más cerca de lo que pensamos, aunque de momento no hay una fecha oficial y tampoco unos requisitos mínimos. Con todo estamos seguros de que será un lanzamiento multiplataforma, es decir que llegará a Xbox One, PS4 y PC, lo que significa que los requisitos de Serious Sam 4: Planet Badass estarán en la línea habitual y que cualquier PC a partir de un Pentium G4560, 8 GB de RAM y una GTX 1050-RX 560 podrá moverlo sin problemas con un nivel de calidad más que aceptable.

Más información: WCCFTech.